Le 15e Triathlon Chaleur sera lancé dimanche à Beresford

Le 15e Triathlon Chaleur sera lancé dimanche à BeresfordLe départ du 15e Triathlon Chaleur sera donné sur le coup de 8h30, dimanche, au parc de la plage à Beresford.

Après trois victoires consécutives, Kamylle Frenette, une triathlète de Dieppe, n’apparaîtra pas à la ligne de départ.

La championne sera en Colombie-Britannique pour s’entraîner en vue des jeux paralympiques de Tokyo de 2020, comme annoncé dans notre édition de mardi.

Cédric Boily, lui, sera de la partie afin de défendre son titre de champion. L’homme de Moncton en est à son quatrième sacre à Beresford, après ses victoires en 2013, 2015, 2017 et 2018.

Au total, une centaine d’athlètes sont inscrits, mais Patrick Haché, le président du comité organisateur, prévoit en accueillir encore davantage le matin même de la course.

«Une nouveauté cette année: nous avons inversé les deux distances de courses de manière à ce que les participants du triathlon et du duathlon partent et arrivent au vélo en même temps, illustre-t-il. De cette façon, on espère réduire le risque de croisements dans les zones serrées.»

Par ailleurs, les organisateurs ont décidé de retourner à leur formule gagnante.

«Exceptionnellement, l’année dernière, nous avons tenu l’événement samedi après-midi. Mais étant donné la chaleur, nous avons choisi de ramener la course au dimanche matin, explique M. Haché. Il y a aussi moins de circulation à ce moment-là, ce qui est plus sécuritaire pour les cyclistes et les coureurs.»

Une quarantaine de bénévoles se mobiliseront, pour assurer une compétition sans pépins. Ils seront chargés, entre autres, de guider les cyclistes lors des sorties d’autoroute.

«Je suis sûr que le triathlon est sur le bon chemin et qu’il continuera pour plusieurs années», a conclu le président, qui prendra sa retraite cette année après 15 ans de dévouement.

En soirée, un souper sera offert aux participants à l’aréna Réal-Boudreau de Beresford.