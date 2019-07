Baseball: Edmundston et Grand-Sault débutent bien les séries

Les formations du Nouveau-Brunswick ont bien entamé les séries éliminatoires dans la Ligue de baseball senior Puribec, avec trois victoires en autant de rencontres, samedi.

Les champions du calendrier régulier, le Frontière FM d’Edmundston, ont pris les devants 2-0 dans leur quart-de-finale trois de cinq face au Bar La Mansarde de Matane

Dans le premier match, Elixander Fernandez et Joshua Soucy ont été intraitables au monticule, espaçant seulement cinq coups sûrs en sept manches de travail, dans un gain facile de 10 à 0.

Edmundston a explosé avec quatre points à leur premier tour au bâton, envoyant aux douches l’artilleur matanois Maxime Gauthier après seulement un tiers de manche. Il en a ajouté cinq en quatrième manche.

Pier-André Boucher, Frédéric Gosselin et Sam Cyr ont été les meilleurs en offensive pour le Frontière FM avec chacun deux coups sûrs et trois points produits.

Dans le deuxième duel, Edmundston a eu la frousse quand il a vu sa priorité de 10 à 1 après quatre tours fondre en sixième (trois points de Matane) et en septième (quatre points), mais il a quand même gagné 10 à 8.

Bryan Collazo a réussi un circuit et produit trois points pour les gagnants, en plus de venir fermer les livres en relève à Joshua Soucy qui a connu un séjour en relève difficile. En une manche, Soucy a accordé sept points et huit coups sûrs.

Ricardo Bautista avait bien débuté la rencontre pour Edmundston, avec un seul point et quatre coups sûrs accordés en cinq manches au monticule.

Les deux clubs se retrouveront à Matane, le dimanche 4 août, pour la suite de cette série.

Pour sa part, les Cataractes de Grand-Sault ont joué du baseball inspiré et ont profité d’une poussée de trois points en cinquième manche, en route vers un triomphe de 5 à 0 sur le CHOX-FM de La Pocatière.

Matt Curry a lancé un match complet de six coups sûrs, alors que Marc Michaud a produit trois points à l’aide de deux balles en lieu sûr

Le deuxième match de cette série avait lieu dimanche soir, à La Pocatière, et les deux équipes reviendront à Grand-Sault samedi, à 20h.