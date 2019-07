Les Blue Jays auraient échangé Marcus Stroman aux Mets

Les Blue Jays de Toronto auraient échangé le lanceur Marcus Stroman aux Mets de New York dimanche.

Les dirigeants des Blue Jays n’ont pas voulu confirmer la transaction, mais ont admis que Stroman n’accompagnerait pas les autres joueurs de l’équipe sur le vol en direction de Kansas City.

Les Blue Jays amorcent une série de trois matchs contre les Royals lundi.

Peu de temps après la défaite de 10 à 9 des Blue Jays face aux Rays de Tampa Bay dimanche au Centre Rogers, plusieurs médias ont rapporté que Stroman avait été cédé aux Mets. En retour, les Blue Jays obtiendraient des espoirs.

Après le match, Stroman a quitté précipitamment le vestiaire et s’est dirigé vers le stationnement souterrain.

Il n’a pas parlé aux journalistes mais plus tard, il a écrit sur son compte Twitter: «Toronto, je t’aime… pour toujours!».

Stroman a été en bien meilleure forme cette année après une saison 2018 marquée par de nombreuses blessures lors de laquelle il avait présenté une fiche de 4-9 et une moyenne de points mérités de 5,54 en 19 départs.

L’un des rares éléments positifs d’une rotation de partants durement touchée par les blessures mais aussi par de l’inefficacité, Stroman présente un dossier de 6-11 et une moyenne de points mérités de 2,96. Stroman, susceptible de devenir joueur autonome après la saison 2020, avait été nommé au sein de l’équipe d’étoiles mais a été contraint de rater le match à cause d’une élongation d’un muscle pectoral.

Son dernier départ avec les Blue Jays est survenu mercredi, alors qu’il a concédé un point en sept manches dans une défaite de 4-0 face aux Indians de Cleveland. En quittant le terrain sous les applaudissements du public après sa dernière manche de travail, il avait crié «This is my house» (Ceci est ma demeure).

Plus tôt en journée, diverses sources avaient rapporté que les Blue Jays avaient échangé le vétéran réserviste Eric Sogard aux Rays.

L’échange pourrait se confirmer plus tard dimanche après que Sogard aura passé des examens médicaux, selon les diverses sources.

En retour de Sogard, qui connaît la meilleure saison de sa carrière, les Blue Jays devraient recevoir au moins un joueur des ligues mineures.

Sogard, qui est âgé de 33 ans, devait amorcer la rencontre de dimanche au champ droit pour les Blue Jays contre le droitier Yonny Chirinos. Son nom a été retiré du rôle des frappeurs peu de temps avant le premier lancer, et il a été remplacé par Billy McKinney.

Sogard affiche une moyenne au bâton de ,300 avec 10 circuits et 30 points produits en 73 matchs. Il a amorcé l’année avec 11 circuits en carrière en 584 parties avec les Athletics d’Oakland et les Brewers de Milwaukee, réparties sur huit saisons.

Les Rays accordent beaucoup d’importance à la polyvalence, une qualité que Sogard possède. Il peut jouer au deuxième but, au troisième but, à l’arrêt-court et il peut patrouiller autant le champ gauche que le champ droit.