Un nouvel entraîneur adjoint pour le Blizzard

Le Blizzard d’Edmundston embauche un deuxième entraîneur adjoint. Parker Hickey se joint à l’équipe formée de l’entraîneur-chef, Emery Olauson, et de l’entraîneur adjoint, Martin Michaud, pour la prochaine saison dans la Ligue de hockey des Maritimes.

Avant de s’amener à Edmundston, Hickey, né à Toronto et âgé de 24 ans, habitait à Rossland, en Colombie-Britannique. Il y occupait la fonction d’analyste en chef pour la formation junior A des Smoke Eaters de Trail, de la British Columbia Hockey League, durant la saison 2018-2019.

En 2017-2018, il a cumulé les fonctions d’adjoint au directeur général pour les Rebels de Castlegar, de la Kootenay International Junior Hockey League.

Parker Hickey a fait des études en ingénierie à l’université Queen’s de Kingston et en administration sportive à la l’université Columbia de New York.

Ayant grandi à Montréal, le nouvel adjoint du Blizzard n’est pas un étranger au Nouveau-Brunswick, puisque c’est à Bathurst qu’il a chaussé les patins pour la première fois.

«Je me souviens d’être venu à Edmundston pour participer à des tournois de hockey mineur, a indiqué Hickey dans un communiqué émis par l’équipe. Évidemment, le Blizzard n’existait pas à l’époque, mais il ne fait aucun doute que cette communauté aime le hockey. J’ai eu beaucoup d’expériences positives à Edmundston et il est spécial de revenir sur la côte Est afin de rejoindre une équipe située à trois heures de Bathurst où j’ai chaussé les patins pour la première fois.»

Parker Hickey se dit très heureux de pouvoir partager ses connaissances du hockey derrière le banc au sein de l’organisation du Blizzard, champion de la LHM en 2017-2018 à sa première saison à Edmundston à la suite du déménagement des Commandos de Dieppe.

«Chaque fois que je posais des questions à des connaisseurs de hockey à propos du programme à Edmundston, les réponses étaient les mêmes. Les expressions “programme génial” et “personnes formidables” sont revenues à maintes reprises. Être entraîneur pour une équipe qui bénéfice d’une telle communauté et de l’appui de ses partisans est plus que ce que j’aurais pu imaginer à mes débuts en tant qu’entraineur», a-t-il exprimé.

L’entraîneur-chef du Blizzard, Emery Olauson, a déclaré être ravi de pouvoir s’associer à ce nouvel adjoint.

«Parker est une personne très intelligente et motivée qui constitue un atout considérable pour notre personnel, a-t-il noté. Il sera une grande ressource pour les joueurs et moi-même. Parker avait plusieurs options pour rejoindre des organisations à travers le pays et dans la WHL. Je me sens très chanceux qu’il ait choisir de venir à Edmundston!»