Mondiaux de para-athlétisme à Nottwil: Jason LeBlanc prêt pour le défi

Jacob LeBlanc célébrait son 17e anniversaire de naissance, mercredi. Et pour la première fois de sa jeune vie, l’Acadien de Moncton a soufflé ses bougies loin de la maison et de la famille. La raison est fort simple, il est présentement en Suisse, plus précisément à Nottwil, où seront présentés de jeudi à dimanche les Championnats mondiaux juniors de para-athlétisme.

LeBlanc, qui sera l’un des plus jeunes compétiteurs de l’événement, prendra part aux épreuves de 400m (jeudi), de 800m (dimanche) et de 1500m (vendredi) dans la catégorie T54.

«Ça va être une belle expérience et je suis très content d’avoir la chance de représenter mon pays à un si jeune âge», affirme-t-il.

LeBlanc ne se berce pas d’illusions, il sait fort bien qu’il devra travailler très dur pour rafler une médaille à Nottwil. Cela dit, il ne manque également pas de confiance en lui.

«Je suis l’un des plus jeunes encore une fois. Mais cette fois-ci, au moins, je vais courir contre des athlètes de 17 à 20 ans. À mes yeux, ça rend la compétition plus égale. En même temps, je suis ici pour prendre de l’expérience et je n’ai aucun doute que je vais apprendre beaucoup», dit-il.

La progression de Jacob LeBlanc en athlétisme n’en demeure pas moins impressionnante. En août 2018, même lui n’aurait pas cru qu’il se retrouverait aux Mondiaux un an plus tard.

«C’est certain que je suis surpris d’être déjà rendu là. Par contre, mon objectif est de me tailler un jour une place dans l’équipe nationale pour les Jeux paralympiques. Les Mondiaux sont justement une étape nécessaire pour me rendre à mon rêve», explique-t-il.

Et comment a-t-il vécu cet anniversaire loin des siens?

«Ç’a définitivement été très différent. J’ai célébré avec les autres membres de l’équipe. Il n’y a rien eu de spécial. Ils m’ont sorti et m’ont offert un gâteau. Mais même si j’étais loin des miens, je sais qu’ils sont contents et fiers de moi», ajoute celui qui a remporté une médaille d’argent aux récents Championnats canadiens dans l’épreuve du 400m.