Un week-end chargé en course à pied

Déjà détentrice de quatre médailles en deux participations aux Championnats canadiens de la Légion, Erin Vringer tentera d’ajouter trois autres podiums à son tableau de chasse dans la division U-16, en fin de semaine, à l’Université du Cap-Breton à Sydney.

Je l’avoue, je suis d’assez près la carrière de la jeune surdouée de Saint-Jean, qui est définitivement en train de suivre les traces de Geneviève Lalonde et Laura Dickinson.

En passant, saviez-vous que ces trois demoiselles détiennent pas moins de 42 records provinciaux d’athlétisme (intérieur et extérieur), six records de groupe d’âge de course sur route, six marques en athlétisme au niveau des écoles secondaires et cinq autres au niveau intermédiaire, ainsi que quatre records d’athlétisme aux Jeux de l’Acadie?

Ce nombre serait plus nombreux si ce n’était que Dickinson a battu quelques marques de Lalonde, alors que Vringer a fait de même aux dépens de ses deux aînées.

Ce week-end, Vringer prendra part aux épreuves 800m, 1200m et 1500 steeple. À noter qu’elle a déjà remporté l’or l’an dernier au 1200m. «Je suis excitée et impatiente pour en fin semaine, m’a confié Erin, mercredi soir. La compétition va être forte et je sais que je devrai courir vite pour avoir du succès.»

«Cela dit, mon entraînement a bien été et je me sens fin prête. Mon objectif est de battre mes records personnels et j’espère d’aller chercher quelques podiums», a modestement ajouté la jeune athlète.

Personnellement, je serai le dernier surpris si elle se retrouve sur le podium dans chacune des trois épreuves.

Médaillé de bronze au 1500m steeple dans la division U-16 l’an dernier, le Dieppois François Richard dit avoir des objectifs modestes pour sa première année U-18.

«Je n’ai pas d’attentes aussi haute que l’année passée parce que je suis le plus jeune de ma catégorie d’âge, m’a-t-il révélé. Je n’ai pas beaucoup de chance de gagner une médaille. Je vais prendre part au 3000m et au 2000m steeple et je serai content si je parviens à obtenir des top-10. J’aimerais cependant améliorer mes records personnels. Je vais essayer.»

Shelby MacIsaac (filles U-18, 200m, 400m), Danielle Keefe (filles U-18, 800m 1500m), Carys Jacobson (garçons U-16, 100m, 200m), Daniel Hawkes (garçons U-18, javelot) et Owen Enstrom (garçons U-18, 400m, 800m) seront les autres principales têtes d’affiche du Nouveau-Brunswick.

Au total, c’est pas moins de 36 athlètes qui composent l’équipe provinciale. C’est sans oublier que deux filles ont pris la décision de se présenter à la compétition sans être affiliées à l’équipe, soit Nicole Trites (U-16) et Amelia Reid (U-18).

Parmi les Acadiens en lice, il y a le sprinteur Francis Roussel, de Baie-Petit-Pokemouche, dans la division U-16. Roussel participera aux épreuves de 100m, 200m et 300m. Il devrait aussi prendre part au relais 4x100m. «Je ressens un peu de stress, mais sinon je ne me sens pas trop nerveux, m’a dit Francis. Comme je participe à plusieurs épreuves, j’ai dû être très discipliné ces dernières semaines en tout m’entraînant beaucoup. Je vais là-bas pour donner mon 100% et faire de mon mieux pour terminer parmi les premiers.»

La liste complète des athlètes est disponible sur le site web d’Athlétisme Nouveau-Brunswick (anb.ca).

Geneviève à Lima

Notre Geneviève Lalonde nationale tentera de nous éblouir encore une fois, dimanche, alors qu’elle prendra part 3000m steeple des Jeux panaméricains qui ont lieu à Lima, au Pérou.

Je vous rappelle que la coureuse de Moncton avait remporté une médaille de bronze dans la même épreuve lors des Jeux de 2015 présentés à Toronto.

Si jamais l’envie de la voir courir vous prend, vous pourrez le faire sur le web (2019panamericangames.live).

Un week-end chargé

À Saint-Jean, on aura droit à la plus grosse fin de semaine de la Ville portuaire avec le Marathon by the Sea.

Ça débute samedi matin dès 11h30 avec le 200m pour les enfants de 6 ans et moins, de même que l’épreuve de 1km pour les jeunes de 7 à 12 ans.

En soirée, les coureurs sont invités à participer au 5km de nuit à compter de 21h40. À noter que la course ne sera pas chronométrée.

Puis, dimanche, on aura droit aux épreuves de 5km, de 10km, de demi-marathon et de marathon sur le coup de 8h.

À Edmundston, les adeptes de vélo de montagne ont rendez-vous samedi au Centre plein air Mont Farlagne pour la course annuelle XCO. Les premières courses auront lieu à 9h30 et ça se poursuivra jusqu’en milieu d’après-midi.

Toujours samedi, aura lieu la course de sentier Goody’s Ball Hockey de Dieppe. Le départ des courses de 5km et 10km seront donnés à 10h au 1014 rue Amirault.

Dimanche, les coureurs sont invités à la Course de sentier de Caraquet qui propose des distances de 100m (9h), 1km (9h15), 5km (10h), 10km (10h15) et 50km (6h). Le tout a lieu au Club plein air. Plusieurs coureurs élites ont déjà confirmés leur présence, dont Shelley Doucet, Jean-Marc Doiron, Daniel LeGresley et Éric Girard, dans le 50km, ainsi que Greg Sawyer, Vincent Merriam, Anouk Doiron et Evan Doucet, dans le 10km.

Au même moment à Miramichi se tiendra une course d’un mile. Départ à l’entrée du General Manson Way de Chatham sur le coup de 9h.

Toujours dimanche, cette fois-ci à Lake George, les triathlètes seront en action pour les épreuves olympiques, sprint, duathlon, aquabike, tri-a-tri et juniors. Les premières courses auront lieu à 9h.