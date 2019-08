Légion: Erin Vringer se démarque à Sydney

Erin Vringer n’aura pas mis trop de temps à faire sentir sa présence aux Championnats canadiens d’athlétisme de la Légion. La jeune coureuse de Saint-Jean a remporté de façon fort spectaculaire une première médaille d’or, vendredi, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Comme elle l’avait d’ailleurs fait l’an dernier, Vringer a gagné l’épreuve de 1200m en 3min36s58, soit seulement trois centièmes de secondes devant l’Ontarienne Ella Jackson (3min36s61) et 17 centièmes de mieux que l’Albertaine Mandeep Sangha (3min36s75). Difficile d’avoir une course plus serrée.

C’était pourtant assez loin de son meilleur chrono sur cette distance, elle qui a réussi un nouveau record provincial de 3min31s75 le mois dernier à Moncton.

«Je suis très contente de cette victoire, affirme Vringer. Je suis surtout contente d’avoir pu conserver mon titre de championne nationale du 1200m. Ç’a été une course très tactique.»

La jeune coureuse de demi-fond de 15 ans totalise maintenant cinq médailles dans le groupe U-16 et elle pourrait en ajouter deux autres (800m et 1500m steeple) en fin de semaine. Les deux épreuves auront lieu dimanche. Jamais un athlète du Nouveau-Brunswick a réussi à totaliser autant de podiums dans un groupe d’âge à cette compétition.

Par ailleurs, dans le 100m féminin U-16, Carys Jacobson a terminé en sixième position avec un chrono de 12s91, à seulement 30 centièmes de seconde de la médaille de bronze Julia Vallée (12s61) du Québec. La Britanno-Colombienne Jaeland Cummings (12s55) et la Québécoise Gabrielle Côté (12s58) ont pris les deux premières places.

À noter que Danielle Keefe (U-18) sera en action en soirée pour la finale du 1500m.