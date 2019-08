Outen libéré, Champagne échangé

Au lendemain de sa victoire convaincante à Lamèque, le Titan d’Acadie-Bathurst a procédé à une multitude d’annonces qui nous rapproche encore plus de la composition finale de l’équipe en vue de la saison 2019-2020.

L’organisation a d’abord annoncé vendredi matin les retranchements du gardien Pierre-Vincent Guignard, du défenseur Marc-André Gaudet et des attaquants Josh Nadeau, Julien Bourget et Logan Nickerson.

Quelques minutes plus tard, nous avons appris que le gardien Tyriq Outen avait été soumis au ballotage et qu’il est donc désormais libre comme l’air.

Enfin, afin de simplifier encore plus les décisions de l’entraîneur-chef Mario Durocher, le directeur général Sylvain Couturier a échangé le jeune vétéran William Champagne aux Saguenéens de Chicoutimi en retour d’un choix de huitième tour en 2020.

Mine de rien, il s’agit de la sixième transaction entre les deux équipes dans les neuf derniers mois.

Cela dit, les adieux de Outen vient dans un premier confirmer que Félix-Anthony Ethier sera l’auxiliaire de Tristan Bérubé devant les buts.

Et à moins qu’on ne décide de conserver que 13 attaquants, le départ de Champagne que les jeunes Riley Kidney, Cole Huckins, Tristan Roy, Yannic Bastarache, Alexis Dubé et Olivier Coulombe vont tous entamer la saison à Bathurst.

C’est en défensive qu’il reste maintenant des décisions importantes à compléter. On prévoit garder huit arrières et les deux derniers postes vont se jouer entre Zach Biggar, Maxime Rioux, Michael Oliver et Zachary Racicot.

«William Champagne est juste victime de la surabondance de bons jeunes joueurs de 16 et 17 ans»

«Nous sommes vraiment très satisfait de ce que nous avons vu de nos jeunes au camp. Ils nous ont prouvé que nous avions très bien repêchés cet été», dit-il.

Dans le cas de Outen, il était clair dès l’entrée en scène de Bérubé que ses joueurs étaient comptés.

«Comme nous n’avons eu aucune demande pour lui, nous avons opté de le soumettre au ballotage afin qu’une équipe puisse le sélectionner pour une bouchée de pain. On ne sait jamais, son aventure dans le junior n’est peut-être pas terminée», indique Couturier.

«Nous avons choisi de garder Félix-Anthony parce que nous croyons sincèrement qu’il a le potentiel pour devenir un gardien numéro un dans la LHJMQ.

Couturier a par ailleurs eu de bons mots au sujet des jeunes Nadeau, Gaudet et Guignard.

«Josh a malheureusement été blessé et n’a pu disputer de match, mais nous en avons quand même assez vu pour voir à quel point il a du talent», révèle le d.g. du Titan.

«Marc-André, lui, a représenté une très belle surprise. Il a été très bon. Il a une bonne tête de hockey et il voit bien le jeu. Il lui reste à mettre un peu de viande autour des os», souligne Couturier au sujet du défenseur de 6 pieds 1 pouce et 156 livres.

«Pour ce qui est de Pierre-Vincent, il n’a jamais cessé de progresser au fur et à mesure que le camps avançait. Il a un bel avenir», ajoute Couturier.

Le Titan disputera son prochain match préparatoire samedi soir à Charlottetown.