Boxe: Dominic Babineau croyait tenir la victoire

Malgré ses deux visites au tapis dans le septième engagement, Dominic Babineau était convaincu qu’il en avait assez fait pour mériter la victoire par décision, samedi soir, devant Joey Laviolette.

Les juges en ont finalement décidé autrement et ont concédé à la victoire par décision unanime au Néo-Écossais qui devient du même coup le nouveau champion canadien des superplumes de la Canadian National Boxing Authority (CNBA).

«Je pensais vraiment avoir gagné le match, affirme Babineau. Et après avoir regardé la vidéo du match, j’en suis encore convaincu. Je regarde tout ça et je me donne sept des 10 rounds. En tout cas, sans ces deux chutes, c’est clair que la ceinture serait autour de ma taille.»

S’il se dit déçu de ne pas avoir gagné, Babineau (11v, 2d) soutient par contre ne pas avoir de pensée négative vis-à-vis de sa soirée.

«J’ai eu du fun et j’ai appris de ce combat. Je suis content pour Joey. Il est venu à Richibucto pour se battre et c’est ce qu’il a fait. Au septième round, il m’a frappé chaque fois sur la tempe. Il ne m’a pas vraiment fait mal, mais ça m’a fait perdre l’équilibre», indique Babineau.

À noter que Laviolette (12v, 2d) est le premier boxeur, incluant chez les amateurs, à envoyer Babineau au tapis.

«Il peut s’en vanter, mais la revanche s’en vient. Il m’a mis un combat revanche. Ça pourrait avoir lieu en avril», dit-il.

Par ailleurs, les promotions Don’t Blink ont néanmoins connu une grande soirée avec 1000 spectateurs dans le nouveau Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto.

«Ç’a été un grand succès pour nous. Ç’a été très positif. Nous prévoyons même d’organiser un autre gala d’ici la fin de cette année, peut-être à Moncton ou à Dieppe. Il y aura aussi une autre soirée de boxe à Richibucto au début de 2020», mentionne Babineau.

Notons les victoires d’Annie Mazerolle (8v, 3d) et de Jani Babineau (2v, 2d) devant les Mexicaines Giovanna Gonzalez (0v, 2d) et Brenda Balderas (1v, 4d). De son côté, Greg Weeks (2v, 1d) l’a emporté devant Alex Paul (1v, 4d).