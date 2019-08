Demi-marathon de Saint-François: bien plus que des courses à pied!

Les festivités du Demi-marathon de Saint-François approchent à grands pas.

Sous le thème «Apporte té clik, pis té clak… on t’attend au 44!, l’événement prendra l’affiche ce jeudi soir avec une pléiade d’activités à l’affiche jusqu’à dimanche.

Environ 3000 visiteurs sont attendus dans le Haut-Madawaska dans ce qui s’avère être de l’un des plus anciens festivals toujours en activité au Nouveau-Brunswick.

Malgré son nom, les festivités du Demi-marathon de Saint-François sont loin de se limiter qu’à la présentation de quelques courses à pied, bien au contraire.

Couronnement de Miss Haut-Madawaska, spectacles et concours musicaux, activités sportives, animation pour enfants et compétition de tir au poignet, les organisateurs de l’événement n’ont pas lésiné sur les moyens afin d’offrir une programmation diversifiée en cette dernière longue de fin de semaine avant la rentrée scolaire et le retour au travail pour plusieurs.

«Tout est sous contrôle. Il ne reste qu’à terminer l’aménagement des lieux. C’est une programmation chargée qui attend les gens», a raconté à quelques jours seulement de l’ouverture des célébrations Gaétane Duval, l’une des organisatrices des festivités.

Le grand public aura accès au site à partir de jeudi soir, alors que le jardin bavarois accueillera ses premiers visiteurs et que se déroulera à l’heure du souper la cérémonie officielle d’ouverture.

Cette toute première soirée de festivités, qui se poursuivra jusqu’aux petites heures de la nuit si les gens ont l’esprit à la fête, sera également l’occasion d’admirer le talent des groupes musicaux qui se disputeront les grands honneurs du concours Battle of the bands et du duo formé d’André Picard et de Michael Sullivan.

Le lendemain, vendredi, un autre concours tiendra l’affiche, soit celui visant à la couronner la reine de beauté qui sera coiffée du titre de Miss Haut-Madawaska 2019.

Samedi matin, des randonnées en vélo et en VTT sont prévues, tout comme le concours de tir au poignet, El défi du Haut et la messe des festivités qui se succéderont durant l’après-midi.

En soirée, ça sera au tour du populaire chanteur country Irvin Blais d’animer les festivités avec un spectacle qui risque fort d’attirer son lot de spectateurs.

Il va sans dire que les courses de 1, 3, 5, 8 km et de 21,1 kilomètres à l’horaire dimanche matin vont à nouveau retenir l’attention.

De nombreux coureurs en provenance de l’est du Canada et de l’État du Maine emprunteront les parcours longeant le fleuve Saint-Jean.

Les participants pourront s’inscrire le matin même des courses entre 7h et 8h30 à l’édifice municipal de Saint-François.

Un grand défilé de clôture est prévu dimanche après-midi sur la rue Commerciale, tout comme un souper BBQ et des feux d’artifice qui suivront plus tard en soirée.