Titan: Shawn Element nommé capitaine par ses pairs

Quand la moitié de ton club est composé d’adolescents âgés de 16 et 17 ans, tu as le devoir comme organisation de compter sur de bons leaders afin de permettre à cette jeunesse de mieux s’épanouir. Avec le nouveau capitaine Shawn Element, bien appuyé par ses adjoints Yan Aucoin, Evan MacKinnon et Mathieu Desgagnés, le Titan a le sentiment d’avoir les bons meneurs pour faire ce travail.

Element est devenu jeudi matin le 25e capitaine depuis le déménagement du Titan à Bathurst. Le choix a été établi à la suite d’un vote des joueurs, sauf que le comité hockey a également eu un mot à dire.

Cela dit, Element était le choix numéro un, autant auprès des joueurs et que chez la direction. Yan Aucoin a également été un joueur populaire auprès des votants.

«Shawn et Yan apportent exactement ce que je veux voir dans l’identité du club, affirme l’entraîneur-chef Mario Durocher. Ils sont définitivement de bons exemples pour tout le monde.»

Durocher a toutefois tenu à ajouter qu’il attend aussi à du leadership de la part des vétérans qui n’auront pas de lettre sur leur chandail.

Joint en début d’après-midi, Shawn Element est évidemment honoré de cette nomination. Il entend prêcher par l’exemple.

«Je suis très content, indique le hockeyeur de Victoriaville. Ce n’est pas quelque chose à laquelle je m’attendais vraiment, mais c’est un beau défi.»

«Avec les nombreux jeunes que nous avons, c’est normal qu’ils se tournent vers les vétérans. Et ça adonne que Yan, Mathieu, Evan et moi avons beaucoup d’expérience dans la ligue», confie le nouveau capitaine.

«Ce qui est bien c’est que nous sommes quatre joueurs avec des styles différents. Notre rôle sera d’aider les jeunes à grandir afin qu’ils deviennent à leur tour un jour de bons leaders», souligne Element, qui n’avait pas eu le C sur son chandail depuis les rangs bantam.

Malgré cette jeunesse qui prime au sein du Titan – trois joueurs de 16 ans et neuf de 17 ans –, Shawn Element croit sincèrement que l’équipe a tout ce qu’il faut pour atteindre les séries éliminatoires.

«Nous avons de bons vétérans à chacune des trois positions et nos jeunes ont vraiment beaucoup de talent. En fait, il y a même de très beaux talents qui ont été retranchés et qui vont venir se greffer au club plus tard. Notre but est de participer aux séries et causer une surprise», révèle-t-il.

«Et ce que je retiens c’est que malgré notre jeunesse nous allons être une équipe qui sera grosse physiquement. Nous allons nous impliquer physiquement et ça va devenir notre marque de commerce», soutient Element.

Par ailleurs, le vétéran s’envolera sous peu à Chicago afin de prendre part au camp des recrues des Blackhawks. Il est d’ailleurs le seul Titan qui participera à un camp professionnel.

«Je m’en vais là-bas pour faire en sorte qu’ils vont se souvenir de moi, dit-il. Comme c’est mon premier camp pro, j’ai demandé des conseils à Alexis Gravel qui est un ami d’enfance ayant justement été repêché par les Blackhawks.

À noter que tous les joueurs ont été envoyés à la maison afin qu’ils puissent profiter de quelques journées de repos. Ils seront de retour à l’entraînement mardi matin.