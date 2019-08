Zurich: Lalonde a déclaré forfait

Geneviève Lalonde n’a finalement pas pris le départ du 3000 m steeple, jeudi, à la rencontre de Zurich comptant pour la Ligue diamant.

Dans un message envoyé sur Twitter, la coureuse de Moncton a expliqué son retrait en raison par la fatigue accumulée dans ses jambes.

«Mes jambes sont tellement fatiguées. Aujourd’hui, ce n’était pas ma journée. Je m’en retourne à la maison pour retrouver la santé et être prête à recommencer dans quelques semaines pour les Mondiaux de Doha. Merci à tous ceux et celles qui me supportent. Ça fait déjà deux pleins mois au compteur et mes jambes ont besoin de récupérer un peu», a-t-elle fait savoir.

Rappelons que les Mondiaux d’athlétisme auront lieu du 27 septembre au 6 octobre à Doha au Qatar.