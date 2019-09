Baseball: au tour d’Edmundston d’être victime de propos inappropriés

Les joueurs et la direction du Frontière FM d’Edmundston ont apparemment vécu ce qui a tout l’air d’une réplique de ce qui se serait déroulé récemment à Miramichi. Sur la page Facebook de l’équipe finaliste de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent, on déplore avoir été victime d’intimidation et de propos injurieux, samedi, à Trois-Pistoles.

«Certains spectateurs, supporteurs et joueurs de l’équipe ont malheureusement été victimes d’intimidation et de propos injurieux envers eux pendant la partie et surtout à la fin du match du samedi 31 août à Trois-Pistoles. Quelques spectateurs d’Edmundston ont été menacés et ont senti leur sécurité mis en danger par des gens sur place», peut-on lire dans un long commentaire émis par la direction de la formation, tôt lundi.

«Nous trouvons déplorable que certaines personnes s’en prennent directement à la vie personnelle des supporteurs de l’équipe d’Edmundston en les menaçant de les attaquer et ou même de les frapper. Il n’est pas acceptable de s’en prendre à des femmes, ni des enfants ainsi qu’à n’importe qui», poursuit-on dans ce communiqué.

Le président du circuit, Denis Bérubé, a laissé savoir qu’il prend cette situation très au sérieux. La direction de la ligue s’est réunie lundi, mais il a été impossible de savoir ce qui a pu être décidé concernant cet incident.

Ces supposées comportements surviennent une semaine après qu’une formation du Québec aurait subi des propos et commentaires inappropriés durant le championnat canadien de baseball senior présenté à Miramichi.

La Ligue de baseball majeur du Québec a d’ailleurs déposé une plainte à Baseball Canada concernant cet épisode. Elle reproche à l’organisation locale de ne pas avoir expulsé des spectateurs qui ont insulté les joueurs québécois pendant les demi-finales et le match pour la médaille de bronze.

«Ç’a commencé lors des demi-finales, a raconté le chef de mission de l’équipe du Québec et président de la Ligue de baseball majeur du Québec, Daniel Bélisle. C’était deux ou trois personnes qui ont commencé à insulter les joueurs du Québec sur leur physique, leur couleur de peau.»

Le Frontière FM d’Edmundston rapporte que depuis le début de la série finale l’opposant au Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, «non seulement certains spectateurs mais plusieurs de nos joueurs sont victimes de propos disgracieux et ceci inclut nos joueurs importés. Malheureusement, nos joueurs sont victimes d’intimidation, de discrimination et de propos racistes. Nous espérons que la ligue nous supportera dans la progression de cette série finale en s’assurant que tous les spectateurs, bénévoles, arbitres et joueurs sont en sécurité. Nous ne voulons pas que cette série tourne au fléau et vienne affecter la continuité de cette ligue de baseball».

L’équipe du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick affirme ne pas chercher à accuser spécifiquement un ou des individus.

«À titre d’organisation de sport amateur, nous devons nous tenir et nous supporter. En tant qu’équipe sportive de la ligue Puribec, nous voulons promouvoir les bons comportements et l’esprit sportif afin d’encourager l’équipe et les joueurs à bien performer sur le terrain. Nous sommes pour le développement du baseball et pour l’épanouissement de ce sport. En aucun temps nous cherchons à dénigrer l’adversaire», soutient la direction dans ce communiqué.

Le comité organisateur de l’équipe du Frontière FM poursuit en demandant d’encourager les spectateurs, joueurs et bénévoles et de ne pas avoir des propos disgracieux afin d’abaisser, ou attaquer verbalement ni physiquement les joueurs et les spectateurs de l’autre équipe.

«Il en fait partie de nos valeurs d’assurer le plus grand civisme et le savoir-vivre avant, pendant et après la partie. Nous encourageons le «Fair play» en tout temps. Nous encourageons les beaux jeux! Par le fait même, le Frontière FM s’engage à faire l’annonce du «Fair Play» esprit sportif avant le début des prochaines parties. L’annonceur maison fera le message dans lequel nous inciterons nos spectateurs à encourager les beaux jeux au lieu de s’attaquer négativement à l’adversaire. Avec cette annonce en début des parties, nous prendrons la responsabilité de sensibiliser nos spectateurs», est-il mentionné.

La direction du Frontière FM réitère qu’il en est dans ses intérêts pour l’équipe de baseball senior d’Edmundston d’aligner dans ses rangs des joueurs de haut calibre. Elle rappelle que le circuit avait récemment exigé de plus grands efforts de la part du club madawaskayen afin d’offrir une meilleure opposition depuis leur retour dans la calibre, il y a quelques années.