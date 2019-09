Soccer: deux gains pour l’U de M à Sackville

Après avoir encaissé le revers en levée de rideau de la saison 2019 de soccer du Sport universitaire de l’Atlantique vendredi, les deux formations de soccer de l’Université de Moncton ont rebondi de la meilleure des façons, dimanche.

Face aux Mounties de l’Université Mount Allison, autant la formation masculine que celle féminine de l’U de M ont inscrit une victoire de 2 à 0, à Sackville.

Les Aigles Bleues (1-1-0) ont d’abord débuté la journée du bon pied sur le terrain adverse. Katrine LeBlanc (76e minute) et Julie Gaudet (85e) ont marqué en deuxième demie pour donner une victoire sur les Mounties. La gardienne Chelsea Burnham a inscrit le jeu blanc.

«La partie a été assez intéressante et serrée, a noté l’entraîneur du Bleue et Or, Mehyar Zekaroui. La défensive a été préférée des deux côtés. Avec le vent en notre faveur en deuxième demie, nous étions patients, on a attaqué davantage et pris plus de risques. Cette démarche a conclu avec deux buts, un sur un coup de tête par LeBlanc et un botté par Gaudet. On va maintenant se préparer pour la partie de dimanche face aux Seahawks. »

Les Aigles Bleus (1-1-0) ont obtenu des filets de Gael Cousin (18e minute) et de Héritier Masimengo (41e) en première demie pour aussi l’emporter par le même pointage. Le portier André LeBlanc a obtenu le coup de pinceau.

«Le match n’a pas été facile pour nous devant un adversaire coriace, a déclaré le pilote des hommes, Younes Bouida. Mes joueurs sont demeurés concentrés et j’ai utilisé 17 joueurs, voulant donner de l’expérience aux jeunes. Le vent élevé n’a pas facilité les choses et je félicite les joueurs pour une performance solide du groupe. C’est cela qui a fait la différence.»

Les deux formations de l’Université de Moncton ont une seule sortie en fin de semaine. Les filles accueillent les Seahawks de l’Université Memorial, dimanche, au Stade Croix Bleue Medavie, à 13 h, alors que les Aigles Bleus sauteront sur le terrain à 15h15.