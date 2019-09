Athlétisme NB: Joël Bourgeois parmi les premiers intronisés

L’olympien acadien Joël Bourgeois sera l’un des sept premiers athlètes à faire son entrée dans le nouveau Temple de la renommée d’Athlétisme Nouveau-Brunswick.

Le spécialiste du 3000 mètres steeplechase de Grande-Digue, âgé de 48 ans, est probablement l’athlète néo-brunswickois le plus médaillé sur la scène mondiale de l’athlétisme.

Il a participé à deux Jeux olympiques (Atlanta en 1996 et Sydney en 2000), trois Jeux du Commonwealth, deux Jeux panaméricains (une médaille d’or et une médaille d’argent), deux championnats mondiaux, trois championnats mondiaux universitaires (argent et bronze), un championnat du monde junior, à plusieurs championnats mondiaux de cross-country, sans oublier ses podiums au niveau national.

Il accompagnera Jean (Giovanni) Corazza, de Moncton, lanceur de javelot membre de l’équipe olympique canadienne de 1980; Diane Matheson Clement, aussi de Moncton et spécialiste du sprint qui a pris part aux Jeux olympiques de 1956 à Melbourne et présidente d’Athlétisme Canada de 1973 à 1976; William Billy Maynes, de Saint-Jean, coureur de 400 mètres qui a participé aux Jeux olympiques de Paris en 1924; Andrew Jack/Zan Miller, un athlète en saut en hauteur (origine inconnu) deux fois champion canadien et présent aux Jeux olympiques de 1924; le paralympien Hal Merrill, de Fredericton et lanceur qui a porté les couleurs canadiennes à trois Jeux paralympiques au poids, au disque et au javelot, en plus de battre trois records du monde; et le regretté LeRoy Washburn, d’Oromocto et surnommé Monsieur Athlétisme dans la catégorie bâtisseur.

La cérémonie d’intronisation se déroulera le vendredi 22 novembre, au nouveau terrain d’athlétisme intérieur de Saint-Jean récemment construit au coût de 28 millions $, à compter de 18h.

C’est une initiative attendue depuis longtemps, a avoué Marc Lalonde, président du conseil d’administration d’Athlétisme NB.

«L’histoire de notre sport d’athlétisme dans notre province est très riche, comptant de grandes réalisations de Néo-Brunswickois. Ce sera une occasion fantastique de reconnaître les réalisations passées de ces incroyables athlètes qui ont ouvert la voie à nos athlètes actuels et futurs», a-t-il dit par voie de communiqué.

Les membres initiaux ont été choisis par le comité de sélection des prix d’Athlétisme Nouveau-Brunswick. Ils se sont concentrés sur les athlètes provinciaux qui ont représenté le Canada aux Jeux olympiques ou l’équivalent, ainsi qu’une personne remarquable dans la catégorie bâtisseur, pour son dévouement d’une vie et ses réalisations.

Trois des membres intronisés, soit Joël Bourgeois, Hal Merrill et John Corazza, seront présents à la cérémonie d’intronisation.