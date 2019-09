Le Canadien à Bathurst: une journée bien remplie

Bien qu’il est loin d’être garanti que les Price, Domi, Gallagher et Weber seront en uniforme dans le camp des Canadiens de Montréal, ou encore les Barkov, Huberdeau, Yandle et Bobrovsky du côté des Panthers de la Floride, la présentation d’un match préparatoire de la LNH au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst n’en demeure pas moins un événement.

Ce sera la quatrième fois que le Bleu Blanc Rouge dispute un match en sol néo-brunswickois.

Une chose est sûre, cet événement sera désormais associé aux autres grands moments du Centre régional K.-C.-Irving.

On a qu’à penser, entre autres, aux deux conquêtes de la Coupe du Président lors des printemps de 1999 et de 2018, aux Jeux d’hiver du Canada en 2003 et aux funérailles des Boys in Red en 2008.

Cela dit, ce n’est pas la première fois que cet amphithéâtre vieux de 24 ans est le théâtre d’une rencontre préparatoire de la LNH. Lors de son ouverture en septembre 1996, il avait accueilli un duel entre les Sénateurs d’Ottawa et les Whalers de Hartford.

Outre le match qui sera présenté mercredi soir à compter de 20h, partie qui en passant sera télédiffusée sur les ondes de TVA Sports et Sportsnet, plusieurs autres activités sont prévues pendant la journée.

Par exemple, les élèves des écoles locales participeront à une session questions-réponses avec des joueurs des deux équipes entre 13h30 et 14h. Les enfants vont sûrement se souvenir longtemps de leur expérience.

Aux environs de 13h, l’immortel du Titan d’Acadie-Bathurst et des Panthers de la Floride Roberto Luongo participera à une rencontre avec les médias. Le CH ne sera pas en reste puisque le légendaire Yvan Cournoyer prendra part à une activité similaire aux environs de 11h. Lors d’une récente entrevue accordée au journaliste Nick Cotsonika de NHL.com, Luongo a révélé qu’il avait hâte de retourner au Centre régional K.-C.-Irving.

«Les gens là-bas sont excités à l’idée de voir un match de la Ligue nationale, spécialement le Canadien. Ça va être amusant. J’y ai joué quelques mois et j’y ai rencontré des gens extraordinaires. J’y connais plusieurs personnes, dont les gens de ma pension et les amis que je m’y suis fait pendant mon passage là-bas. Ils sont tous excités au sujet de ce match», a mentionné Luongo.

À noter que les entraînements des deux formations auront lieu à 11h30 pour le CH et à 12h30 pour les Panthers.

Plus tôt dans la journée, dans une activité qui prendra son envol à 9h30, l’artiste ontarien David Arrigo va créer une murale. L’œuvre sera remise en soirée à la communauté de Renous pendant l’entracte après le premier (ou le deuxième) vingt.

David Arrigo est un peintre réputé dans le milieu sportif. Il a d’ailleurs peint plusieurs masques de gardiens de la LNH, dont celui de Carey Price.

Le moment fort risque toutefois d’être le défilé des joueurs sur le tapis rouge, mercredi matin. Les joueurs, qui arriveront par autobus, signeront des autographes aux nombreux partisans qui feront la file à l’extérieure. Ça devrait débuter aux environs de 9h45.

Rappelons que la candidature de Renous a été préférée aux autres finalistes que sont Saint-Polycarpe (Québec), Wilkie (Saskatchewan), et Rich Valley (Alberta).

Renous a ainsi obtenu 250 000$ pour la rénovation de l’aréna Tom-Donovan et 10 000$ de l’Association des joueurs de la LNH pour l’achat d’équipements.