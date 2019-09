Le hockey senior renaîtra-t-il de ses cendres dans le Sud-Est?

Même s’il est encore tôt pour crier victoire, le hockey senior pourrait bien renaître de ses cendres dans le Sud-Est de la province. Les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog ont déjà signifié leur intérêt à la création d’une nouvelle ligue et au moins trois autres groupes seraient actuellement en réflexion.

Parmi les passionnés derrière ce projet de résurrection, on retrouve celui qui cumulait les fonctions de président du défunt circuit Nord-Est, Roger Brun.

Ce dernier a confirmé qu’une première réunion avait déjà eu lieu et qu’une deuxième rencontre est prévue pour ce dimanche à Bouctouche à compter de 18h. «Il n’y a encore rien de confirmé, mais ça augure bien, mentionne-t-il. Nous travaillons pour une ligue de quatre équipes, peut-être cinq.»

Roger Brun n’a toutefois voulu confirmer que deux équipes, soit les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog.

Toutefois, l’auteur de ces lignes a appris d’une source sûre que les municipalités de Memramcook, de Cap-Pelé et de Sackville songent à grossir les rangs. En fait, les choses seraient plus sérieuses concernant Memramcook et Cap-Pelé.

«Je préfère ne pas faire d’annonce à ce sujet, confie Roger Brun. Ce que je peux dire par contre c’est que nous voulons créer une ligue qui va ressembler à celle d’Acadie-Chaleur avec des joueurs locaux.»

Le porte-parole des JC’s, Jules Léger, n’a par ailleurs aucunement hésité à confirmer l’intérêt de s’allier à ce potentiel nouveau circuit.

«C’est sûr que nous voulons en faire partie. Un an sans hockey senior à Bouctouche, c’est assez. Les gens veulent voir du hockey senior», révèle Jules Léger.

«Il faudra toutefois que la ligue ait quatre équipes. Avec seulement trois clubs, ça ne nous intéresse pas parce que les partisans ont besoin de changement. Ils ne paieront pas pour voir toujours les mêmes visages. Ça prend de la nouveauté», dit-il.

Roger Brun invite d’ailleurs tous les groupes (ou représentants des municipalités) du Sud-Est intéressés à faire partie de cette ligue à se rendre au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche pour une rencontre, dimanche, à 18h.