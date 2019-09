Johanne et Maurice chez les Berlinois

Deux Acadiens en quête de la médaille Abbott WWM Six Star Finisher, exploit qui requiert de compléter les six principaux marathons au monde, sont à Berlin cette semaine afin d’ajouter l’épreuve de la capitale allemande à leur feuille de route dimanche.

Il s’agit de Maurice Vienneau et Johanne Thériault, deux visages bien connus des amateurs de course du Nouveau-Brunswick.

Après dimanche, Maurice n’aura plus que le Marathon de Tokyo à compléter avant de mériter sa précieuse médaille. Ça devrait se faire le 1er mars. En plus de Berlin, Maurice a déjà en banque Chicago, New York, Boston et Londres. Maurice, qui habite depuis quelques années en Nouvelle-Écosse, est originaire de Beresford. Oui oui, lui aussi. Si ça continue, le maire Jean-Guy Grant va manquer de place dans son gros bloc-note.

Rien que dans la dernière année, l’athlète multidisciplinaire Monica Boudreau, la patineuse Molly Kane, le tireur à l’arc Luc Arseneau Chiasson, l’arbitre de la Ligue nationale Ghislain Hébert ont été invités à signer le livre d’or de la municipalité.

Mais bon, pour revenir à Berlin, Johanne n’aura plus qu’à compléter les marathons de Tokyo et de Boston (si elle réussit à se qualifier) pour devenir la première Néo-Brunswickoise à avoir la fameuse médaille.

J’ai d’ailleurs eu l’occasion de discuter un brin vendredi après-midi avec la coureuse.

«Maurice et moi sommes ici depuis quelques jours et nous avons eu le temps d’aller visiter un peu, dont le mur de Berlin et un musée», m’a confié l’athlète de Nigadoo.

Elle m’a aussi révélé être en grande forme après avoir dû être récemment hospitalisé pendant une épreuve dans l’état du Tennessee.

«J’ai été hospitalisée pour une hémorragie interne, mais le problème est réglé. Mon médecin m’a dit que j’étais bonne pour Berlin.»

«Le Marathon de Berlin est celui que je rêve de courir depuis mes débuts dans la course. Dimanche, je vise 3h30. Mais si la machine (son corps) ne coopère pas, je serai satisfaite avec un temps de moins de 4 heures».

Il ne me reste plus qu’à souhaiter bonne chance à nos deux coureurs.

Rappelons que Bob Forbes de Moncton est devenu en avril le premier Néo-Brunswickois à mettre la main sur la médaille Abbott WWM Six Star Finisher.

Le voyage dans le temps de Réjean

Saviez-vous que si Réjean Chiasson avait pu profiter d’une machine pour voyager dans le temps comme Marty McFly dans le film Retour vers le futur, il aurait pu s’accaparer du record mondial du marathon pendant huit mois au début des années 1950?

Le marathonien de Tilley Road, auteur du record provincial de 2h17min48s le 16 octobre 2011, aurait ainsi pu fracasser la marque mondiale du Britannique Jim Peters qui, le 10 octobre 1953, avait complété les 42,2 km de Turku, en Finlande, en 2h18min34s.

Pour la petite histoire, ce même Peters a fait encore mieux le 26 juin suivant à Londres, alors qu’il a obtenu un chrono de 2h17min39s, soit neuf secondes plus rapides que le temps enregistré par Réjean.

Autres épreuves du week-end

Ça va bouger beaucoup en fin de semaine au Nouveau-Brunswick.

À Moncton, les équipes de cross-country et d’athlétisme des Aigles Bleus accueillent samedi la Classique annuelle de cross-country de l’Université de Moncton.

Les athlètes peuvent s’inscrire dans de multiples catégories: U6 (500m), U8 (1000m), U10 (1000m), U12 (2000m), U14 (2000m), U16 (4000m), U18 (5000m), U20 (6000m), senior (6000m), vétérans (6000m) et super-vétérans (6000m).

Les premiers départs seront donnés sur le coup de 10h. Toutefois, à moins que vous ne l’ayez fait en ligne, vous avez jusqu’à 9h30 pour vous inscrire sur place.

Dimanche, les lanceurs (poids, marteau, disque et javelot) ont rendez-vous au Stade Croix-Bleue Médavie de l’U de M. Les groupes d’âge suivants seront de la partie: U16, U18, U20, senior et maître (35 ans et plus). Les premiers lancers seront effectués à 9h.

Au niveau des courses sur route, il y a d’abord la course annuel QES Eagles de Quispamsis ce samedi. Vous pouvez inscrire pour les distances suivantes: 1 km, 3 km et 5 km. Le départ sera donné à 9h au 290 Hampton Road.

Dimanche, les coureurs sont invités au Marathon KCV Memorial de Rothesay. Le départ sera donné dès 7h du matin à Bloomfield.

Toujours dimanche, Miramichi présentera une épreuve de cross-country d’une distance de 5 km au club de ski de fond de la municipalité. Le départ aura lieu à 9h.

Une heure plus tôt à Dieppe, la course et marche sur piste YQM prendra l’affiche pour les moins de 19 ans. Seulement 215 coureurs et marcheurs seront acceptés pour cette épreuve qui aura lieu à l’ancienne aérogare située à côté de la tour de contrôle sur la rue Champlain.