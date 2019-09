LHJMQ: Charlottetown assomme les Wildcats

Quatre joueurs des Islanders ont récolté un but et une mention d’assistance pour aider la formation de Charlottetown (3-0-1) à signer leur troisième gain consécutif de la saison, 5 à 3 aux dépens des Wildcats de Moncton au Centre Avenir.

William Trudeau, Nikita Alexandrov, Gaetan Jobin et Xavier Bernard ont fait scintiller la lumière des buts en plus de récolter une mention d’aide. Liam Peyton a complété la marque.

Jacob Goobie a réalisé 29 arrêts.

Jakob Pelleter, Zachary l’Heureux et Alexander Khovanov ont touché la cible du côté des Wildcats (2-2-0) et Olivier Rodigue a bloqué 22 lancers.

Titan 1 Mooseheads 2

Le Titan d’Acadie-Bathurst est toujours en quête de sa première victoire de la saison.

Samedi, les joueurs de l’entraîneur-chef Mario Durocher (0-3-1) ont plié l’échine 2 à 1 face aux Mooseheads (1-3-0), à Halifax.

Tous les buts du match ont été inscrits dans la première période. Anderson MacDonald a d’abord inscrit son 3e de la saison dès la 4e minute pour placer le Titan aux commandes. Mais Zach Jones et Patrick Kyte ont relancé Halifax devant leurs partisans avant le son de la sirène.

Le gardien du Titan, Tristan Bérubé, a reçu 31 tirs, contre 24 pour son vis-à-vis Cole McLaren.

Acadie-Bathurst a été incapable de profiter de quatre supériorités numériques.

Sea Dogs 3 Eagles 8

Shawn Boudrias a inscrit deux buts et une mention d’aide et les Eagles du Cap-Breton (4-0-0) sont demeurés invaincus en l’emportant 8 à 3 sur les Sea Dogs de Saint-Jean (2-2-0).

La formation du Cap-Breton présente la meilleure fiche depuis le début de la saison, avec quatre victoires au compteur.

Ivan Ivan a également fait bouger les cordages à deux reprises, tandis que Félix Lafrance et Shaun Miller ont récolté un but et une passe chacun.

Egor Sokolov a enfilé l’aiguille en plus d’obtenir deux mentions d’aide et Derek Gentile a complété la marque. Ryan Francis a pour sa part récolté quatre aides.

William Grimard a repoussé 21 des 24 rondelles dirigées vers lui pour les Eagles.

Nicolas Guay, Joshua Roy et Jérémie Poirier ont répliqué pour les Sea Dogs, tandis que Noah Patenaude a fait face à 45 lancers dans une cause perdante.

Les deux équipes ont profité que d’un seul avantage numérique.

Océanic 5 Voltigeurs 3

Alexis Lafrenière a salué le «C» sur son chandail en obtenant trois mentions d’assistance, guidant l’Océanic de Rimouski vers une victoire de 5 à 3 aux dépens des Voltigeurs de Drummondville, dimanche.

Lafrenière, qui a été nommé le 25e capitaine de l’histoire de l’Océanic avant la rencontre, en est à sa troisième saison avec l’équipe. Il est déjà considéré comme le futur premier choix au prochain repêchage de la LNH.

Lafrenière a mis la table pour les deux buts de Cédric Paré et il a permis à Nathan Ouellet d’enfiler l’aiguille en avantage numérique, pour donner les devants 5 à 1 à l’Océanic en fin de deuxième période.

Anthony D’Amours et Cole Cormier ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour la formation de Rimouski, qui a gagné pour une troisième fois en quatre parties cette saison.

Charlie Da Fonseca, Xavier Simoneau et Rémy Anglehart ont répliqué pour les Voltigeurs, qui ont perdu trois de leurs quatre premières sorties cette saison.

Colten Ellis a réalisé 25 arrêts pour l’Océanic tandis qu’Anthony Morrone a cédé cinq fois en 30 tirs devant la cage des Voltigeurs.

Drakkar 0 Phoenix 1 (P)

Gregory Kreutzer a inscrit le seul but du match en prolongation et le Phoenix de Sherbrooke a blanchi le Drakkar de Baie-Comeau 1 à 0.

Alex-Olivier Voyer a saisi la rondelle et il a patiné en zone adverse avant de remettre le disque à Kreutzer, à l’embouchure du filet. L’Américain n’a eu qu’à rediriger la passe derrière Lucas Fitzpatrick pour marquer son premier but de la campagne.

Le Phoenix a signé une troisième victoire en quatre matchs cette saison et il est resté invaincu en temps réglementaire.

Obtenant le départ pour la troupe de Sherbrooke, Thomas Sigouin a repoussé 30 lancers et il a enregistré un premier blanchissage cette saison. Fitzpatrick n’a rien eu à se reprocher dans la défaite de son équipe, bloquant 38 des 39 tirs dirigés vers lui.

Tigres 4 Armada 5

Miguël Tourigny a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille en avantage numérique à 10:26 de la troisième période pour propulser l’Armada de Blainville-Boisbriand vers un gain de 5 à 4 aux dépens des Tigres de Victoriaville.

Alors que l’Armada tirait de l’arrière 1 à 0 en deuxième période, Simon Pinard a amorcé la poussée de quatre buts des siens, après 3:12 de jeu. Luke Henman a imité son coéquipier 38 secondes plus tard en marquant en désavantage numérique. Zachary Roy et Stéphane Huard fils.

Olivier Adam a repoussé 26 des 30 rondelles dirigées vers lui.

Mikhail Abramov et Sean Larochelle ont récolté un but et deux mentions d’assistance du côté des Tigres, qui ont marqué trois buts en avantage numérique. Félix Paré et Egor Serdyuk ont également enfilé l’aiguille.

Fabio Iacobo a été remplacé par Tristan Côté-Cazenave en deuxième période, après avoir concédé quatre buts en 20 tirs. Son substitut a par la suite alloué un but en 10 lancers.