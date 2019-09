Week-end difficile en soccer pour les Aigles Bleu(e)s

Fin de semaine difficile pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton au soccer masculin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Après avoir subi un revers de 2 à 0 face aux Capers de l’Université du Cap-Breton samedi, le Bleu et Or (1-5-1) s’est incliné 3 à 0 contre les X-Men de l’Université St. Francis Xavier, dimanche après-midi.

Dan Hayfield a fait mal aux Aigles en marquant à deux reprises en première demie (11e et 43e minutes), en plus de fournir la passe décisive sur la réussite de Tane Coubo, à la 87e minute.

Le gardien Seamus MacDonald a été parfait devant le filet des X-Men, bloquant six tirs cadrés sur 10 tentatives.

André LeBlanc n’a pas à rougir dans la défaite, puisque StFX a tiré 20 fois en sa direction, mais seulement trois (les trois buts) ont été cadrés.

Les Aigles Bleus ont également commis 13 fautes dans ce match.

La veille au Cap-Breton, les buts de Caelan Budhoo en première demie et Charlie Waters, en deuxième, ont suffi aux Capers. Christian Masimengo a réussi cinq arrêts dans la défaite et contre aucun pour le gardien gagnant Ben Jackson.

Soccer féminin

Les Aigles Bleues (2-2-3) sont parvenues à aller chercher un point, dimanche, dans un verdict nul de 0 à 0 contre les X-Women de l’Université St. Francis Xavier.

Les deux gardiennes n’ont rien cédé. Chealsea Burnham a été brillante avec sept arrêts du côté du Bleue et Or, contre quatre pour Allysa Spridgeon.

Samedi, les Aigles Bleues ont perdu 6 à 1 face aux Capers de l’Université du Cap-Breton, les meneuses au classement du soccer féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Alliyah Rowe a mené l’attaque avec deux buts. Les autres ont été l’œuvre de Ceiera Disipio, MacKenna King, Caleigh MacPherson et Erin Freeman. Catherine Dupuis a réussi l’unique filet des Aigles Bleues, au début de la partie.

Chelsey Burnham a été crédité de sept arrêts dans la défaite.

Hockey masculin

Un but de Stephen Johnson dès la 52e seconde de la période de prolongation a permis aux Huskies de l’Université Saint Mary’s de vaincre les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (1-0-1), 3 à 2 samedi soir à Halifax, au hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Vincent Lanoue avait nivelé les chances à 2 à 2 au début de la troisième période pour les visiteurs suivant le filet d’Édouard Michaud, en période médiane en avantage numérique. Keith Getson, en avantage numérique en première et Mitchell Balmas, en deuxième, ont marqué les deux premiers des Huskies.

Étienne Montpetit a vu 39 lancers dans la partie, dont 16 en troisième période. Eric Brassard a remporté le gain pour les Huskies avec 22 lancers.

Selon l’entraîneur-chef Judes Vallée, son équipe n’a pas connu sa meilleure partie.

«Le nombre de lancers décrit bien l’allure du match, a-t-il dit. Étienne Montpetit nous a donné un point. Les deuxième et troisième périodes ont été difficiles. On a essayé de jouer avec trop de finesse. On n’était pas discipliné. On a quand même remporté trois des quatre points sur la route en fin de semaine.»

Moncton se mesurera aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier (2-0-0), samedi à Antigonish.

Volleyball

Le Rouge et Or de l’Université Laval a blanchi les Aigles Bleues de l’Université de Moncton, 3 à 0 samedi, dans une partie préparatoire à la saison 2019-2020 de volleyball féminin du Sport universitaire de l’Atlantique, au CEPS.

Laval a gagné son troisième duel contre le Bleue et Or par des comptes de 25 à 18, 25 à 13 et 25 à 20.

Le Bleue et Or se mesurait dimanche aux Huskies de l’Université Saint Mary’s dans la dernière partie préparatoire.