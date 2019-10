Senior Acadie-Chaleur: les Alpines toujours l’équipe à battre

Rois et maîtres de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur depuis des ans, les Alpines de Tracadie devraient encore être l’équipe à battre en 2019-2020.

À quelques exceptions près, l’équipe sera sensiblement la même que la saison dernière.

En fait, seulement deux joueurs ont fait savoir qu’ils ne seraient pas de retour, soit les attaquants Michel Losier et Jonathan Losier. Le premier a fait savoir qu’il accrochait ses patins, alors que le second vient de subir une opération à un genou et ratera toute la saison.

«Michel va être très difficile à remplacer, indique le directeur général André Saulnier. Nous allons quand même essayer de le convaincre de revenir. Pour ce qui est de Jonathan, c’est un autre gros morceau que nous perdons.»

Les Alpines pourront toutefois compter sur l’arrivée d’un nouveau défenseur, David Basque. L’arrière de 19 ans, qui évoluait la saison dernière pour les Coyotes de Kent dans la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick, a totalisé 12 points (5-7) en 20 rencontres. L’organisation des Alpines fondent de grands espoirs sur le jeune défenseur de 6 pieds et 180 livres.

Sinon, le noyau de l’équipe demeurera sensiblement le même avec les Charles Austin, Kevin Landry, Martin McGraw, Yannick Devost, Lucien-Carl Sonier, Daniel Basque, Ulysse Brideau et Carl-André Devost, entre autres.

Les Alpines, qui débuteront leur camp d’entraînement mercredi soir à 19h au Complexe S.-A.-Dionne, attendent de 25 à 30 joueurs pour ce premier entraînement.

«Nous espérons pouvoir trouver quelques nouveaux joueurs, confie André Saulnier. On ne se fera pas de cachette, nous avons plusieurs vétérans qui en sont à leurs derniers milles et il faut déjà penser à préparer la relève. Nous aimerions vraiment avoir des surprises au camp. L’idéal serait d’ajouter trois ou quatre jeunes à l’équipe.»

Par ailleurs, les Alpines ont annoncé qu’Edgar Mallais ne sera pas de retour derrière le banc de l’équipe. Il sera remplacé par Brian Basque qui effectue un retour après deux saisons. Mallais agira désormais comme adjoint au d.g. André Saulnier.

Rappelons que les Alpines de Tracadie ont remporté le championnat des séries éliminatoires lors des deux dernières années, chaque fois devant les Marchands de Shippagan.