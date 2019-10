LHSAC: Les Ice Dogs promettent d’être plus compétitifs

Déjà à l’entraînement depuis une semaine, les Ice Dogs de Néguac entrevoient la prochaine campagne avec nettement plus de confiance. Toujours aussi coloré, le directeur général Olivier Savoie dit s’attendre à voir son équipe rivaliser chaque soir, avant d’ajouter à la blague que ça ne sera pas bien facile puisque son club n’a remporté qu’un seul de ses 23 duels en 2018-2019.

Il n’empêche qu’Olivier Savoie pourrait bien avoir raison quant aux chances des Ice Dogs de faire un bond dans le classement cet hiver.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur, Allan Menzies, ne serait d’ailleurs pas étrangère à ce nouveau vent d’optimiste.

Environ une trentaine de joueurs participent actuellement au camp et d’autres patineurs viendront s’ajouter pour l’entraînement de vendredi (20h30), à l’Aréna Lord Beaverbrook de Miramichi.

Déjà, Billy Gaston a confirmé son retour avec l’équipe après une pause d’une saison. L’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst Matthew Doherty a également signifié son intention de porter les couleurs de l’équipe.

Ces deux bonshommes viennent s’ajouter à noyau comprenant, entre autres, Bryce Silliker, Frank Wilson, Patrick Bujold, Tyron Breau et Michael Savoie.

En coulisses, on chuchote que plusieurs autres joueurs d’impact souhaiteraient joindre les rangs des Ice Dogs, dont Kris Keating.

«Plusieurs autres nouveaux joueurs seront confirmés bientôt», s’est contenté de dire Olivier Savoie à ce sujet.

«Nous prévoyons par contre disputer de trois à quatre parties au Centre civique de Miramichi. Nous voulons ainsi changer la dynamique du club et faire en sorte que les joueurs de Miramichi se sentent encore plus chez eux. Il est même possible que nous changions un peu le nom de l’équipe pour devenir les Ice Dogs de Néguac-Miramichi», indique Savoie, qui insiste toutefois pour dire que le domicile principal de l’équipe allait demeurer le Sportplex de Néguac.

Par ailleurs, le d.g. des Ice Dogs a fait savoir que son équipe allait disputer deux matchs préparatoires avec les Alpines de Tracadie. Le premier duel sera présenté le 17 octobre à l’Aréna Lord Beaverbrook à Miramichi sur le coup de 19h30. Le lendemain (18 octobre), les deux mêmes formations se retrouveront au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie.