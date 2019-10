Noah Dobson fait le saut chez les grands

Noah Dobson (45) essuie une mise en échec de Artemi Panarin (10) alors que Brock Nelson (29) s’empare de la rondelle, lors d’un match préparatoire, la semaine dernière, à New York. - Associated Press: Bill Kostroun

Ils étaient peu nombreux les amateurs de hockey qui croyaient que Noah Dobson allait revenir disputer une quatrième saison dans le circuit Courteau. Le Prince-Édouardien a été confirmé dans l’alignement des 23 joueurs des Islanders de New York, mardi.

Certes, les Islanders ont toujours l’option de le retourner aux Huskies de Rouyn-Noranda en cours de route, mais ça semble pas être une option pour l’instant.

Le directeur général Lou Lamoriello et l’entraîneur-chef Barry Trotz fondent déjà de grands espoirs à l’endroit de celui qui endossera le numéro 45 avec les Islanders.

La preuve, ils ont même soumis le vétéran Thomas Hickey au ballottage afin de lui faire une place.

Il est vrai que la feuille de route du hockeyeur de Summerside parle pas mal en sa faveur.

À seulement 19 ans, l’ancien capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst a déjà à son crédit une médaille d’or à la coupe Hlinka-Gretzky, deux sélections au sein de la première équipe d’étoiles de la LHJMQ, une participation au Championnat mondial junior, deux coupes du Président, un trophée Guy Lafleur à titre de joueur le plus utile des séries, deux coupes Memorial et deux sélections dans l’équipe d’étoiles du tournoi de la coupe Memorial.

Bref, Dobson possède un curriculum vitae que très peu de défenseurs de la LNH peuvent se targuer de posséder.

Par ailleurs, Dobson est un cas incertain pour le match d’ouverture de vendredi soir, alors que les puissants Capitals de Washington seront les visiteurs au Nassau Veterans Memorial Coliseum. Selon Barry Trotz, Dobson a subi une légère blessure pendant l’entraînement de mardi. Il est évalué au jour le jour.

Dobson, qui avait été le sixième joueur repêché au total en 2016 par le Titan, a été sélectionné au 12e rang de l’encan de 2018 de la LNH.

En 186 parties dans la LHJMQ, Dobson a totalisé 39 buts et 108 passes pour 147 points, en plus de présenter un différentiel positif de +77. Il a ajouté 11 filets et 36 mentions d’aide en 51 matchs éliminatoires, en plus d’afficher un différentiel positif de +44.

Dobson devient le 17e ancien porte-couleurs du Titan à atteindre la LNH après Roberto Luongo, Ramzi Abid, François Beauchemin, Ryan Flinn, Jonathan Girard, Simon Lajeunesse, Janis Sprukts, Jean-Philippe Côté, Jonathan Ferland, Bruno Gervais, Patrice Bergeron, Patrick Bordeleau, Mathieu Carle, Mathieu Perreault, Giovanni Fiore et Guillaume Brisebois.

Notons finalement que Dobson n’est pas le seul Prince-Édouardien chez les Islanders puisque l’ex-attaquant des Wildcats de Moncton Ross Johnston s’est aussi taillé un poste.