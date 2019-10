Maraudeurs de Dalhousie: Mathieu Dion promet un bon spectacle

Même s’ils en seront à leurs premiers coups de patin dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, les Maraudeurs de Dalhousie ont l’intention d’en mettre plein la vue auprès de leurs partisans.

L’entraîneur-chef Mathieu Dion est convaincu d’avoir les éléments pour faire lever le party dans le Palais des sports Inch Arran cet hiver.

Même s’il reste des postes à combler, Dion compte déjà sur un mélange de bons vétérans et de jeunes jambes. Il espère maintenant que le camp d’entraînement, qui prend son envol samedi soir (19h) à l’aréna de Belledune, lui apportera quelques surprises.

«Nous allons être compétitifs, soutient Dion. J’attends aux environs de 25 joueurs au camp. Il y a aussi quelques gars qui ne m’ont toujours pas confirmé qu’ils seraient là.»

Parmi ceux qui ont confirmé, on retrouve les frères Ryan et Eric Mockler, les frères Kent et Steen Frees, de même que le gardien Ryan Court au niveau des vétérans. Les arrières Chad Denny et P.J. Labillois seraient aussi sur les rangs.

Du côté des plus jeunes, notons les Robert Pelletier, Joey Bernard, Olivier Gendron, Jérico Drapeau et Stephen Thorne, entre autres.

«Nous allons avoir beaucoup de jeunes, mais ils ont du talent. Et nos vétérans aussi ont du talent. Je suis chanceux. Ça faisait quelques années qu’il n’y avait pas eu de hockey senior dans la région et les gars semblent tous avoir hâte de jouer», indique Mathieu Dion, qui a agi pendant trois saisons en tant qu’adjoint de René Labbé chez le Dynamo de Kedgwick.

Un deuxième entraînement est prévu dimanche, toujours à Belledune, à compter de 14h.

Rappelons que le Palais des sports Inch Arran était privé de hockey senior depuis la disparition des Vikings du Restigouche-Nord au terme de la saison 2016-2017 du défunt Circuit Nord-Est.

Les Acadiens: une équipe qui se ressemble

Les Acadiens de Caraquet débuteront leur camp d’entraînement ce samedi, sur le coup de 16h, au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.

Près d’une trentaine de joueurs sont attendus pour ce premier entraînement.

Les Acadiens (10-12-2, 22 pts), qui vont tenter de faire oublier une saison plus difficile que leurs deux précédentes, devraient avoir sensiblement la même équipe que la saison dernière.

Notons toutefois que le jeune Samuel Roy, auteur de 19 buts et 16 passes pour 35 points la saison dernière avec les Acadiens de Louis-Mailloux au niveau scolaire, devrait faire le saut dans le hockey senior cet hiver.

Claude Lagacé demeure à son poste à titre d’entraîneur-chef.

«Si nous pouvons éviter les blessures, nous serons en mesure de donner du bon hockey à nos partisans», affirme le directeur général des Acadiens, Mike Rail.

Un autre entraînement est prévu dimanche à 14h30.

Par ailleurs, précisons que les Ice Dogs de Néguac et les Alpines de Tracadie disputeront deux matchs préparatoires les samedi 19 et dimanche 20 octobre. Le premier match aura lieu à l’Aréna Lord Beaverbrook de Miramichi à 19h et les deux équipes se retrouveront le lendemain soir au Complexe S.-A.-Dionne.