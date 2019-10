Lukas Cormier affrontera la Russie

En étant confirmé au sein d’Équipe LHJMQ pour la série Canada-Russie, le défenseur Lukas Cormier aura du même coup l’occasion de se mériter une invitation au camp d’entraînement d’Équipe Canada junior en décembre.

L’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent, qui évolue avec les Islanders de Charlottetown, est l’un des neuf défenseurs du Circuit Courteau qui disputeront au moins l’une des deux rencontres prévues contre la Russie les 4 (Saint-Jean) et 5 novembre (Moncton).

Trois porte-couleurs des Wildcats ont également été invités, soit le gardien Olivier Rodrigue, le défenseur Jordan Spence et l’attaquant Jacob Pelletier.

Chez le Titan, le capitaine Shawn Élément sera de la partie. Enfin, du côté des Sea Dogs, l’arrière Jérémie Poirier est le seul qui a été retenu.

Parmi les autres joueurs qui prendront part à la série, notons Alexis Gravel, Justin Barron, Jared MacIsaac, Raphaël Lavoie et Benoît-Olivier Groulx des Mooseheads de Halifax, ainsi que Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski et Hendrix Lapierre des Saguenéens de Chicoutimi.

C’est l’entraîneur d’Équipe Canada junior Dale Hunter qui dirigera la formation. Ce sera pour lui une belle occasion d’évaluer les espoirs de la LHJMQ en vue du camp d’entraînement de la formation nationale. Josh Dixon des Sea Dogs et Louis Robitaille des Tigres de Victoriaville seront ses adjoints.

À noter que la Russie affrontera également les circuits de l’Ontario (7 et 8 novembre) et de l’Ouest (13 et 14 novembre) à deux reprises. Les six rencontres seront de plus présentées sur les réseaux TVA Sports et Sportsnet.

Pour davantage d’informations, vous pouvez visite le site web de la série.