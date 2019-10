L’attaque des Wildcats de Moncton a poursuivi sur sa lancée et l’équipe a infligé un cuisant revers de 6 à 1 au Titan d’Acadie-Bathurst, samedi.

Les Wildcats ont remporté leurs trois dernières parties et ils ont fait mouche 21 fois. Rien ne va plus pour le Titan, qui a perdu ses 12 premiers matchs de la saison (0-7-5) et qui s’avère la seule équipe de la LHJMQ à ne pas avoir connu la victoire cette saison.

Néanmoins, les hommes de l’entraîneur-chef Mario Durocher avaient récolté un point dans un quatrième match de suite, vendredi, en perdant 6 à 5 en prolongation à Bathurst contre es mêmes Wildcats.

Mika Cyr a récolté deux buts et une assistance et Jakob Pelletier a trouvé le fond du filet deux fois pour les Wildcats. Ces deux joueurs ont uni leurs efforts pour donner une priorité de 3 à 0 aux locaux dès la première période.

Le premier de deux filets de Pelletier dans cet engagement a été inscrit en infériorité numérique.

Sean Stewart et Jeremy McKenna a complété le pointage.

Anderson MacDonald a été l’unique joueur du Titan a avoir noirci la feuille de pointage.

Charles-Antoine Lavallée a connu une soirée de travail tranquille, réalisant 18 arrêts. Ce fut tout le contraire pour le gardien recrue du Titan Félix-Anthony Ethier, qui a effectué 44 arrêts.

Revers des Sea Dogs

Les Islanders de Charlottetown ont inscrit trois buts en deuxième période pour se distancer de leurs adversaires et l’emporter 4 à 2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean, samedi soir.

Les Islanders ont marqué deux buts en avantage numérique pour rejoindre le Phoenix de Sherbrooke au premier rang du classement général de la LHJMQ. Le Phoenix compte toutefois une victoire de plus que la formation de Charlottetown et il a joué un match de moins.

Brett Budgell a ouvert le pointage pour les Islanders, lorsqu’il a sauté sur une rondelle libre dans le demi-cercle. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur cette marque de 1 à 0, mais les visiteurs ont explosé offensivement au second tiers.

Drew Johnston a complété un tic-tac-toe dès la 43e seconde et Nikita Alexandrov a ajouté un but 85 secondes plus tard, lorsqu’il a déjoué Zachary Bouthillier entre les jambières, lors d’une supériorité numérique. Thomas Casey a donné les devants 4 à 0 à son équipe moins de cinq minutes plus tard.

Nicolas Guay, grâce à deux buts en avantage numérique, a permis aux Sea Dogs de réduire l’écart à 4 à 2 en deuxième manche, mais les hommes de Josh Dixon n’ont pas été en mesure de remonter la pente.

Le vétéran Matthew Welsh a enregistré une sixième victoire cette saison grâce à 23 arrêts pour les Islanders. Dans la défaite, Bouthillier a bloqué 20 tirs.