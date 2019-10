Acadie-Chaleur: les Acadiens et les Ice Dogs partent du bon pied

Les Acadiens de Caraquet et les Ice Dogs de Néguac ont bien entamé la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, en fin de semaine.

Les Acadiens ont et besoin des tirs de barrage pour venir à bout des Mooseheads de Chaleur 3 à 2, samedi, alors que Néguac a gâché les débuts des Marauders de Dalhousie en les dominant 3 à 2 vendredi soir.

CRH: les Castors prennent une pause

Après les Ambassadeurs de Saint-Jacques, c’est au tour des champions des séries éliminatoires du Circuit régional de hockey senior du Nord-Ouest, les Castors de Saint-Quentin, de prendre une pause d’une année.

La formation qui a remporté son cinquième titre au printemps en a récemment fait l’annonce par l’entremise de son compte Facebook.

«Les Castors sont tristes de vous annoncer qu’ils doivent se retirer du Circuit Régional de Hockey pour la saison 2019-2020! Le territoire plus que limité de l’équipe, le départ de certains joueurs pour d’autres ligues et les retraites de quelques vétérans poussent l’organisation des Castors à demander une pause d’un an au CRH dû à un manque de joueurs», a fait part la direction.

Lors d’une réunion spéciale du Circuit régional de hockey tenue le 20 octobre à Ste-Anne de Madawaska, quelques changements ont été apportés en vue de la prochaine saison, qui sera la 29e de ce circuit de hockey senior.

Le circuit alignera six formations dans ses rangs pour la campagne 2019-2020.

Chaque équipe disputera ainsi un calendrier de 24 parties en saison régulière avec deux matchs supplémentaires à l’horaire opposant les formations les plus rapprochées au niveau géographique. Par conséquent, les équipes de Perth-Andover, Bas-Madawaska et Kedgwick disputeront six parties l’une contre l’autre et quatre parties face aux trois autres formations du circuit. Il en va de même pour Témiscouata, Haut-Madawaska et St-Basile qui s’affronteront à six reprises et disputeront quatre matchs contre les trois autres équipes.

Un nouveau format en vue des séries éliminatoires a été mis en place. Une première ronde mettant aux prises le 1er rang au classement contre la 6e; la 2e contre la 5e ainsi que la 3e contre la 4e. Ces confrontations seront des quatre de sept.

Par la suite, parmi les trois équipes qui auront subi la défaite lors du premier tour, les deux formations qui auront connu le meilleur classement en saison régulière s’affronteront dans une série deux de trois alors que l’autre équipe sera éliminée des séries.

Pour ce qui est des trois équipes victorieuses lors de la première ronde, celles-ci seront en attentes avant de connaître leurs prochains adversaires.

La troisième ronde comprendra l’équipe gagnante de la deuxième ronde qui affrontera celle qui sera la mieux classée parmi les trois autres équipes alors que les deux autres formations en viendront aux prises. Dans les deux cas, il s’agira d’un quatre de sept.

Pour ce qui est de la quatrième ronde, il s’agira de la finale quatre de sept.

Une décision a aussi été prise concernant les joueurs appartenant auparavant aux Cataractes de Grand-Sault, encore une fois absents du circuit cette saison. Les joueurs provenant de ce territoire pourront évoluer pour les Draveurs du Bas-Madawaska et le River Valley Thunder de Perth-Andover, devenant ainsi des joueurs locaux auprès de ces deux formations.

Un repêchage a été effectué auprès des joueurs appartenant aux Castors de Saint-Quentin. Les équipes auront la permission d’échanger tout joueur qui aura initialement été repêché.

Le début de la saison régulière est prévu pour la première fin de semaine de novembre.