Titan: un record de médiocrité

Le Titan d’Acadie-Bathurst (0-10-5) vient de battre un record de médiocrité dans la LHJMQ, en perdant 3 à 2 face aux Olympiques de Gatineau, dimanche, au Centre Robert-Guertin.

La troupe de Mario Durocher a perdu un 15e match de suite pour amorcer la saison, du jamais vu dans l’histoire du circuit Courteau.

Les Olympiques ont pris les devants 3 à 0 dans les 40 premières minutes de jeu, grâce entre autre à un doublé de Keiran Craig. Le Titan a espéré en troisième lorsque Mathieu Desgagnés y est allé de ses deux premiers filets de la saison.

Vendredi soir, quinze des 18 joueurs des Foreurs ont amassé au moins un point et l’équipe de Val-d’Or a servi une leçon de 10 à 0 au Titan.

Nicolas Ouellet a été le plus efficace offensivement pour les Foreurs, enregistrant un tour du chapeau tout en ajoutant une assistance. Alexandre Doucet a récolté un but et une aide.

Jonathan Lemieux a signé un premier jeu blanc en carrière grâce à 30 arrêts. Félix-Anthony Ethier a alloué six buts en 23 lancers pour le Titan et en relève, Tristan Bérubé a permis quatre buts en 11 tirs.

Deux gains des Wildcats

Alexander Khovanov a touché la cible en prolongation et les Wildcats de Moncton ont vaincu les Mooseheads de Halifax 5 à 4, samedi.

Khovanov, qui avait forcé la tenue d’une période supplémentaire grâce à un but en fin de troisième engagement, a intercepté une passe à la ligne bleue adverse et il a refilé la rondelle à Jakob Pelletier. Ce dernier a été patient avant de remettre le disque de l’autre côté du filet, où Khovanon l’attendait.

Ozzie King, Elliot Desnoyers et Kyle Foreman ont aussi enfilé l’aiguille pour les Wildcats, qui ont signé une cinquième victoire de suite. L’attaquant recrue Zachary L’Heureux a obtenu trois mentions d’assistance.

Charles-Antoine Lavallée a gardé le fort pour les Wildcats, stoppant 37 rondelles. Alexis Gravel a cédé cinq fois en 39 lancers devant la cage des Mooseheads.

La veille, Jordan Spence a dénoué l’impasse en début de troisième période et les Wildcats de Moncton ont battu les Tigres de Victoriaville 4 à 2.

Spence a fait mouche dès la deuxième minute du troisième tiers pour inscrire son premier but de la campagne. Il a aussi ajouté une aide sur le but de Mark Rumsey.

Jakob Pelletier et Jeremy McKenna ont conclu l’affrontement avec un but et une assistance pour les Wildcats. Alexander Khovanov a mis la table pour trois filets des siens. – La Presse canadienne et Acadie Nouvelle