Geneviève Lalonde parmi les finalistes de Sports NB

Déjà couronnée à cinq occasions à titre d’Athlète féminine de l’année, ainsi que deux autres fois pour le prix féminin du Président, Geneviève Lalonde aura l’occasion d’ajouter un autre trophée à sa vaste collection au banquet des prix sportifs Konica Minolta qui se tiendra le samedi 30 novembre à l’Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook de Fredericton.

La recordwoman canadienne du 3000m steeple en est également à une 13e année consécutive où elle est mise en nomination dans une catégorie des célébrations annuelles de Sport Nouveau-Brunswick.

Lalonde a été choisie la meilleure athlète féminine en 2010, 2011, 2013, 2015 et 2016, en plus de recevoir le prix du Président en 2007 et 2008.

Ces deux dernières années, elle a vu la nageuse Brooklyn Douthwright (2017) et la boxeuse Charlie Cavanagh (2018) la devancer au scrutin.

Cette année, Lalonde est finaliste en compagnie de l’écuyère Jill Irving et la paranageuse Danielle Dorris. Fait à souligner, Lalonde, Irving et Dorris sont toutes trois originaires de Moncton.

Chez les hommes, le nageur des Olympiques spéciaux Jesse Canney de Durham Bridge, le basketteur en fauteuil roulant Colin Higgins de Quispamsis et le paracycliste Matt Kinnie de Riverview sont les finalistes.

Pour le prix de l’Entraîneure féminine de l’année, ça va se jouer entre Sabrina Durepos de Charters Settlement, en basketball en fauteuil roulant, Michèle Léger de Fredericton, en ski alpin, et Kim Colpitts de Nasonworth, en volleyball. Du côté masculin, Steve LeBlanc de Riverview, en athlétisme, Nick Blanton de Quispamsis, en gymnastique artistique, et Kyle Woodworth de Fredericton, en basketball, sont les nominés.

La formation de basketball masculin U17 du Nouveau-Brunswick et l’équipe de basketball en fauteuil roulant du Nouveau-Brunswick sont par ailleurs en nomination pour le prix de l’Équipe de l’année.

En ce qui concerne les prix du Président, Erin Vringer de Saint-Jean, en athlétisme, et la boxeuse Kate Lee de Quispamsis sont les candidates féminines, alors que le basketteur Norman Burry de Fredericton, le gymnaste Patrick Talbot de Quispamsis et Jacob LeBlanc de Moncton, en para-athlétisme, sont en lice chez les garçons

Au niveau des officiels, les sélectionnés sont Adrien Lévesque de Moncton, en cyclisme, Rick Stocker de Fredericton, en athlétisme, et Ron Campbell de Willow Grove, à la balle molle.

Quelques vainqueurs sont toutefois déjà connus. Il s’agit de David Watling de Miramichi (implication bénévole de longue date), en balle molle, Emma Coakley de Saint-Jean (esprit sportif), Bill MacMackin de Quispamsis (prix de l’administrateur de sport bénévole), en athlétisme, Vanessa Vander Talk de la CBC (couverture médiatique exceptionnelle) et UNI Coopération financière (prix d’entreprise).

Les prix sportifs Konica Minolta soulignent annuellement les réalisations des meilleurs athlètes, équipes, entraîneurs, officiels et bénévoles du sport amateur au Nouveau-Brunswick.