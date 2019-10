Handball Acadie prend de l’expansion

Emma Jean (2), Kiana Duguay (97) et Lonèse Lemay (3) en mission défensive devant les représentantes de Sherbrooke. – Gracieuseté: Handball Acadie

Après une première saison fort satisfaisante, Handball Acadie a décidé d’ajouter une troisième équipe à son programme. En fait, les deux clubs benjamins (garçons et filles) ont vieilli d’un an et ont donc fait le saut dans le groupe cadet (14-15 ans), mais il y avait suffisamment de demoiselles pour préserver l’équipe benjamine (12-13 ans) grâce à l’ajout de quelques nouvelles.

«Nous devrions avoir de meilleurs résultats cette saison, croit Dominique Doiron. Nous connaissons maintenant mieux le niveau de jeu et nous avons d’ailleurs très bien terminé la saison avec une 5e place pour les garçons et une 6e position pour les filles au niveau compétitif lors des Championnats provinciaux du Québec. Et comme nous savons désormais à quoi nous attendre, nous serons donc mieux préparés.»

Rappelons que les filles ont également raflé l’or en novembre dans la catégorie développement. Elles ont d’ailleurs – dès le tournoi suivant – fait le saut dans un niveau plus élevé.

Dominique Doiron révèle que le recrutement de l’équipe se fait maintenant aussi à l’extérieur de la Péninsule acadienne. Ainsi, trois filles de Miramichi évolueront avec la formation cadette et une fille d’Allardville s’est ajoutée à l’équipe benjamine.

Toutefois, il n’y a toujours pas d’athlètes de la municipalité de Caraquet et des environs au sein du programme.

«Il est vrai que nous n’y avons pas fait de recrutement et nous nous sommes plutôt fiés au bouche-à-oreille. Heureusement, il commence à y avoir des équipes de minihandball et nous avons confiance que certains jeunes vont venir se greffer à Handball Acadie dans pas trop longtemps», affirme Dominique Doiron.

Comme c’était le cas la saison dernière, Handball Acadie devra se déplacer en sol québécois pour disputer des matchs, faute d’équipes au Nouveau-Brunswick.

Les benjamines, sous la direction des coentraîneurs Francine Sonier et Michel Breau, seront les premières à s’exécuter. Elles participeront à un premier tournoi le 23 novembre à Brossard. Elles seront ensuite à Drummondville le 18 janvier.

Les clubs cadets, dirigés par Dominique Doiron, devront pour leur part attendre les 30 novembre (filles) et 1er décembre (garçons). Ils seront pour l’occasion à Granby. Un autre tournoi est prévu à Québec les 25 (filles) et 26 janvier (garçons).

D’autres tournois seront ajoutés avant les Championnats provinciaux du Québec qui seront présentés en avril. La date et le lieu n’ont toujours pas été dévoilés.