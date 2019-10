CRH: des Draveurs métamorphosés… et à surveiller

Les Draveurs du Bas-Madawaska seront un club transformé cette saison dans le Circuit régional de hockey (CRH). Et à écouter le président de l’organisation Roland Martin, les partisans auront droit à un spectacle de grande qualité.

Après avoir traversé une période trouble pendant la saison morte, épisode qui a bien failli mener la concession à demander une sabbatique d’un an, le nouveau comité a depuis mis les bouchées doubles pour mettre un produit intéressant sur la glace.

Notons dans un premier temps les arrivées des attaquants Paul Pelletier, Brandon Coulombe, Maxime Cayouette et Mika Cyr (pas celui des Wildcats), de même que des défenseurs Mackenzie Keirstead, Mathieu St-Onge et Joey Therrien.

Selon Roland Martin, le vétéran Paul Pelletier est celui qui aura le plus grand impact parmi les nouveaux venus.

«Paul est un gros travaillant capable de marquer des buts et il est un grand leader. Il va être en quelque sorte notre Brendan Gallagher», soutient le président des Draveurs.

Lors des huit dernières campagnes avec les As de Saint-Basile, Pelletier a accumulé 92 buts et 152 passes pour 244 points en 176 parties. Il a aussi purgé 461 minutes de pénalités.

Maxime Cayouette est un autre vétéran qui devrait grandement aider la cause des Draveurs cette saison. Depuis ses débuts dans le CRH, cet ancien des Castors de Saint-Quentin a produit 177 points (88-89) en 222 rencontres.

Idem pour Mathieu St-Onge, un ex-attaquant transformé en défenseur qui a contribué 278 points (103-175) en 254 matchs avec les Ambassadeurs de Saint-Jacques.

Et que dire de l’agent libre MacKenzie Keirstead qui devrait vraisemblablement jouer le rôle de quart-arrière avec l’équipe. Keirstead, qui a évolué en Suède (Munkfors) et en France (Caen) ces dernières années, a également connu une belle carrière junior A avec les Timberwolves de Miramichi et les Tigres de Campbellton. Keirstead et le gardien Pierre-Olivier Lemieux sont pour l’instant les deux joueurs importés de l’équipe.

L’arrière Joey Therrien, un vétéran de plusieurs saisons avec les Ambassadeurs (104 points en 228 matchs), devrait lui aussi donner un fier coup de main aux Draveurs.

Tous ces nouveaux viennent s’ajouter aux attaquants Alexandre Violette, Éric Roy, Jason Martin, Corey Fortin, Éric Moreau, Alexandre Page et Jeffrey Akerley, ainsi que les défenseurs Jonathan Cloutier, Steve Therrien, Alexandre Roy, Nico Ruest et Vincent Poitras.

Dominik Abud et Justin West sont les adjoints du gardien numéro Pierre-Olivier Lemieux.

«Nous allons avoir un club solide, révèle Roland Martin. Nous avons du talent et des joueurs qui peuvent apporter du jeu physique. Nous allons être un club de tannants. Un peu comme je l’étais quand je jouais pour les Draveurs au début du nouveau millénaire.»

Roland Martin termine l’entretien en annonçant qu’il restait à ajouter un joueur importé et un joueur spécial à son alignement.

«Nous allons confirmer très bientôt l’ajout d’un défenseur comme joueur importé et notre joueur spécial devrait être un fabricant de jeu. Nous sommes justement en négociations avec un joueur en particulier», mentionne-t-il.

Violette et Martin heureux des changements

S’il y a des gars qui sont contents de voir l’arrivée de plusieurs joueurs d’impact au sein des Draveurs du Bas-Madawaska, ce sont bien Alexandre Violette et Jason Martin.

Ces deux joueurs, en compagnie d’Éric Roy, ont été les vedettes offensives du club au cours de la dernière décennie. Dans le cas de Violette et Roy, ça remonte même à plus de 15 saisons.

«Nous manquions de profondeur dans les dernières années et nous étions bien souvent obligés à jouer avec seulement deux trios. Ce que j’aime c’est que nous nous sommes améliorés pas mal partout», affirme Jason Martin.

«La dernière fois que nous avons remporté le championnat remonte à 2011 et j’aimerais bien y goûter de nouveau», poursuit le jeune vétéran.

Le capitaine Alexandre Violette est lui aussi d’avis que les Draveurs peuvent causer des surprises cette saison.

«La saison dernière, nous avions un meilleur club que ne l’indiquait notre fiche (9-17-2, 20 pts, 6e), confie-t-il. Nous avons même réussi à battre les Panthères du Haut-Madawaska et le Thunder de Perth-Andover pendant la saison.»

«Avec les ajouts, il y a un petit vent d’optimisme au sein de l’équipe. Nous voulons non seulement avoir une belle saison, mais nous voulons être compétitifs et donner un bon produit à nos partisans», dit-il.

«Je suis dans l’équipe depuis la saison 2001-2002 et j’aimerais remporter un autre championnat avant de tirer ma révérence. Je prends ça une saison à la fois, mais je sais que la retraite du hockey s’en vient. Je suis un enseignant dans la vie et il y a des joueurs dans l’équipe qui ont déjà été mes élèves», ajoute le vieux capitaine.

En bref…

Le président Roland Martin est un grand partisan du gardien Pierre-Olivier Lemieux. «C’est selon moi le meilleur gardien de la ligue», dit-il. Meilleur qu’Adrien Lemay? «Oui, meilleur que Lemay», a-t-il ajouté… Mark Cloutier sera l’entraîneur-chef des Draveurs et il sera appuyé par son adjoint Paul Boulet… Wayne Fortin agira comme directeur général… Roland Martin est convaincu que les Draveurs vont attirer de bonnes foules cet hiver avec les changements apportés à l’alignement. «L’équipe attirait en moyenne 125 spectateurs la saison dernière et nous avons confiance de pouvoir doubler ce nombre. Notre but est toutefois atteindre une moyenne de 300 spectateurs par match», dit-il…

Six matchs au programme ce week-end

Le CRH entame ses activités dès vendredi soir avec la présentation de deux rencontres.

Dans un premier temps, les Panthères du Haut-Madawaska en viendront aux prises avec les Prédateurs du Témiscouata au domicile de ces derniers. Un peu plus tard en soirée, le Dynamo de Kedgwick accueillera le Thunder de Perth-Andover.

Samedi soir, les Draveurs du Bas-Madawaska seront les visiteurs à Perth-Andover, alors que les Panthères accueilleront les As de Saint-Basile.

Enfin, dimanche après-midi, les Prédateurs visiteront les As, tandis que le Dynamo se présentera au domicile des Draveurs.