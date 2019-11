Une 16e défaite de suite en début de saison pour le Titan

Trois buts au premier tiers ont mené les Mooseheads de Halifax vers un gain de 4-1 face au Titan d’Acadie-Bathurst, qui reste sans victoire en 16 rencontres.

Les Mooseheads ont pris les devants 3-0 en moins de 11 minutes.

Les visiteurs ont d’abord marqué 54 secondes après la mise au jeu initiale. Maxim Trépanier a ravi le disque à Jérémy Diotte et a filé seul; Tristan Bérubé a fait l’arrêt mais Raphaël Lavoie suivait et il a profité du rebond, inscrivant un 12e but.

Les Mooseheads ont doublé leur avance au milieu de la période grâce au tir de la pointe de Justin Barron, que Bérubé a partiellement stoppé avec son gant.

À peine deux minutes plus tard (et neuf secondes après le début d’une supériorité), Barron a glissé la rondelle à Benoit-Olivier Groulx, dont le tir sur réception a fait mouche, du cercle gauche.

Senna Peeters a réussi le quatrième but des Mooseheads à mi-chemin en troisième période. Il a marqué de l’embouchure droite, en avantage numérique.

Alexis Gravel a bloqué 25 tirs du côté des Mooseheads, qui mettaient fin à une série de cinq défaites.

Il n’a cédé que devant Olivier Coulombe, avec 6:10 au cadran. Le jeu blanc lui a échappé sur un revers de l’enclave, un tir que Gravel aurait bien aimé revoir.

Bérubé a fait 31 arrêts pour le Titan (0-11-2-3).

Les Mooseheads vont retrouver leur public samedi soir, contre les Sea Dogs de Saint John. Ce sera le début d’un séjour de trois matches à domicile.

Le Titan aura une nouvelle chance de signer un premier gain samedi à la maison, face à Charlottetown.

Rimouski 4 Charlottetown 2

Cole Cormier a fourni un but et deux passes alors que l’Océanic a défait les Islanders, 4-2.

Le but déterminant est venu de Jeffrey Durocher, tôt en deuxième période.

Baie-Comeau 5 Victoriaville 0

Dakota Lund-Cornish a fait 25 arrêts et Brandon Frattaroli a signé deux buts, aidant le Drakkar à l’emporter 5-0 contre les Tigres.

Québec 3 Gatineau 5

Alexandre Hogue a dénoué l’impasse de 3-3 avec 3:10 à écouler en troisième période et les Olympiques ont eu raison des Remparts, 5-3.

Gatineau a bien failli bousiller une avance de 3-0.

Val-d’Or 2 Blainville-Boisbriand 5

Benjamin Corbeil a réussi un doublé et l’Armada a vaincu les Foreurs, 6-2.

Simon Pinard a contribué un but et trois mentions d’aide.

Chicoutimi 5 Shawinigan 4

Rafaël Harvey-Pinard a réussi deux buts et les Saguenéens ont battu les Cataractes 5-4.

Samuel Houde a été complice de deux filets.

Sherbrooke 7 Drummondville 3

Alex-Olivier Voyer et Benjamin Tardif ont marqué deux buts chacun alors que le Phoenix a dominé les Voltigeurs, 7-3.

Félix Robert a obtenu quatre passes – il a récolté au moins un point dans 14 matches d’affilée.