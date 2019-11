Soccer interscolaire: l’ÉSN récolte le fruit de son travail

L’école secondaire Népisiguit de Bathurst (ÉSN) a remporté la finale du tournoi provincial de soccer AAA, dimanche à Fredericton.

L’ÉSN est venue à bout de l’école Harrison-Trimble de Moncton, en remportant la mise sur une courte avance d’un but à zéro. Une réalisation de son attaquant Spencer Calwell aura suffi à Bathurst pour gagner le match.

«C’est une belle victoire. C’est l’esprit d’équipe qui a gagné aujourd’hui, souligne Alain Gallant, l’entraîneur de l’ÉSN. Nous avons travaillé fort sur l’aspect défensif, qui était notre point faible au début de saison. Ça a payé sur ce match, car c’est notre solidité en défense qui a fait la différence.»

Quatre écoles secondaires de la province se disputaient la victoire: outre l’ÉSN et Harrison-Trimble, Fredericton High et Rothesay High étaient également de la partie. Les joueurs d’Alain Gallant se sont d’abord défaits de l’équipe de Fredericton en demi-finale (2-1), avant d’affronter Moncton en finale.

«Avant le début de ce tournoi, j’ai senti l’équipe très unie et compétitive. J’étais certain qu’on pouvait l’emporter, soutient l’entraîneur. Nous avions fait un beau parcours au régional, en marquant beaucoup de buts. La chimie a pris de plus en plus au fur et à mesure de la saison.»

Arrivé à la tête de l’équipe en début de saison, celui qui est travailleur et clinicien en santé mentale dans la vie de tous les jours préfère désormais passer le flambeau.

«Je pense m’arrêter là, comme ça je termine sur une note positive!, plaisante M. Gallant. Plus sérieusement, cela me prend beaucoup de temps de travail. Ça va être compliqué pour moi de concilier les deux l’an prochain. Concernant les joueurs, peu d’entre eux m’ont confié leur envie de poursuivre le soccer à l’université. C’est dommage, car certains ont le niveau pour évoluer en championnat universitaire.»