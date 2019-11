Dalhousie se prépare pour un gala historique

Le 7 octobre 1967, dernière fois que les habitants de Dalhousie ont pu voir un gala de boxe professionnelle dans leur ville, Che Guevara n’avait plus que deux jours à vivre avant d’être assassiné en Bolivie et René Lévesque était à moins de deux semaines de fonder le Mouvement Souveraineté-Association. Ce soir-là, Léo Noël, futur immortel du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick, l’emportait aux points devant le Néo-Écossais Don Arsenault.

Il aura donc fallu un peu plus de 52 ans pour que la boxe ne fasse son retour. L’attente aura été longue.

Samedi, grâce à Promotions Lumberjack qui y présentera sa troisième soirée Fight Night au Palais des glaces Inch Arran, les férus du Noble Art pourront voit en finale le populaire Dominic Babineau (11-2-0) face à Domingo Vazquez (7-3-0).

Un duel de super-plumes prévu pour huit engagements entre l’Acadien de Richibouctou-Village et le Mexicain de Palenque.

«Je suis prêt, assure Babineau. J’ai eu un bon camp. J’ai également pu avoir de bonnes séances d’entraînement au gymnase Empire à Québec. J’y ai même trouvé un nouvel entraîneur, soit François Duguay. Bien sûr, Phil (Baraly) demeure mon entraîneur principal, mais en travaillant avec François à Québec je me suis dit que ce serait bien d’avoir quatre bons yeux dans mon coin au lieu de deux.»

«Je m’attends à un bon combat contre Vazquez. C’est un boxeur technique qui est patient», mentionne le pugiliste du club Don’t Blink de Dieppe.

Un deuxième match de boxe opposera les poids lourds Kevin Debigaré (2-0-0) de Gespapegiag et Orlando Palmer de Fredericton, dont il s’agira des débuts professionnels.

Pourquoi seulement deux combats de boxe?

Parce que fidèle à son habitude, Promotions Lumberjack présentera aussi du muay thaï et des arts martiaux mixtes.

«Ça va être un autre bon gala comme l’ont été les deux premiers, promet Bruno Lurette. Le mélange boxe, muay thaï et MMA sont une formule que nous voulons garder. De cette façon, tout le monde en a pour son argent.»

Si les deux duels de boxe, de même que le match professionnel entre poids lourds de MMA mettant en vedette Pierre Ouellette de Grand-Sault et le Québécois Alexandre Arteau promet des étincelles, Bruno Lurette ne serait toutefois pas surpris si le face à face entre Jérémie Thériault de Saint-Arthur et Sean St-Louis de Montréal vole le spectacle.

Les deux gaillards s’affronteront pour le titre vacant des 185 livres en muay thaï amateur.

«Jérémie s’est beaucoup amélioré, indique Lurette. C’est un gars intelligent qui veut apprendre et il a démontré sa progression lors de son dernier combat. Il affrontera cependant un gars avec pas mal d’expérience en St-Louis. C’est un gars explosif sur le ring.»

«J’ai aussi beaucoup d’attente pour le combat de muay thaï professionnel entre Braden Simon d’Eel Ground et Greg Weeks de Charlottetown chez les 175 livres. Ça risque d’être tout un match. Les coups de coude et les coups de genoux à la tête seront permis pour ce combat. On aura donc droit à une démonstration des huit armes du sport national de la Thaïlande. Nous sommes la seule province canadienne qui permet de tels combats. À quelque part, l’Acadie est un peu la petite Thaïlande du muay thaï», confie Lurette.

Dans le seul combat entièrement acadien de la soirée, en MMA amateur chez les 145 livres, Jeff Bérubé de Saint-Quentin affrontera Kevin Kenny de Six Roads, dans la Péninsule acadienne.

«Tout ce que je veux c’est de donner un bon spectacle aux amateurs et de gagner, affirme Bérubé. J’adore ce sport. J’aime sentir l’adrénaline pendant un combat. C’est ma drogue naturelle.»

«Je compte donner tout ce que j’ai samedi soir», réplique Kenny, qui pratique les arts martiaux mixtes depuis déjà six ans.

«Ça va être le test ultime pour moi. J’espère que Bérubé est prêt, parce que moi je suis prêt pour la guerre. Faut faire bien attention à un Irlandais comme moi», ajoute Kenny.

Carte de la soirée