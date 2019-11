Une première victoire pour le Titan cette saison!

Cela a pris 18 matches, mais le Titan d’Acadie-Bathurst a finalement savouré un premier gain cette saison.

Shawn Element a réussi un doublé et le Titan a eu raison des Wildcats de Moncton 5-3, vendredi.

Anderson MacDonald, Rémy Anglehart et Logan Chisolm ont aussi marqué pour le Titan (1-12-2-3).

Tristan Bérubé a bloqué 35 tirs pour le Titan (1-12-2-3), qui entamait une séquence de trois matches en trois soirs. La formation va jouer à Halifax samedi et à Moncton dimanche.

Jacob Hudson, Jeremy McKenna et Kyle Foreman ont été les buteurs des Wildcats, qui avaient remporté huit matches d’affilée. Charles-Antoine Lavallée a fait 26 arrêts.

MacDonald a marqué le premier but à 6:32 au premier vingt. Il a fait mouche du côté rapproché à partir du cercle droit, suite à une passe de Logan Chisolm.

Element a doublé le coussin 1:01 plus tard grâce à un revers, dans le haut du filet.

Anglehart a porté le score à 3-0 à 19:12 au premier engagement. Un tir des poignets d’un angle limité lui a valu son 10e but de la campagne. Acquis lundi des Voltigeurs de Drummondville, Anglehart en était à son premier match avec le Titan.

Les Wildcats ont riposté à mi-chemin au deuxième tiers, profitant d’un changement d’effectifs chez le Titan. Hudson a ainsi converti une brève échappée, en avantage numérique.

Moncton s’est rapproché encore plus car moins de six minutes plus tard, McKenna a marqué en échappée. Encore une fois, c’était peu après un changement du Titan.

Chisolm a ensuite réussi un gros but à 16:34 en troisième période, de l’embouchure gauche. Il s’est donné de l’espace, a reçu la passe d’Evan MacKinnon et a enfilé un quatrième but cette saison.

Element a marqué dans un filet désert à 17:27. Foreman a marqué avec 58 secondes à écouler, mais le Titan a gardé le cap pour finalement goûter à la victoire.

Drummondville 4 Halifax 1

Isiah Campbell a réussi un 11e but et les Voltigeurs ont défait les Mooseheads, 4-1. Ces derniers ont été vaincus à leurs cinq derniers matches à domicile.

Blainville-Boisbriand 3 Québec 1

Stéphane Huard a enfilé le but déterminant à 14:20 en deuxième période et l’Armada a battu les Remparts, 3-1. Émile Samson a stoppé 34 tirs pour l’Armada.

Victoriaville 4 Chicoutimi 1

Mikhail Abramov a récolté ses 10e et 11e buts alors que les Tigres ont vaincu les Saguenéens, 4-1. Alexander Peresunko a fourni un but et deux passes.

Gatineau 5 Rimouski 2

Manix Landry a signé un doublé pour aider les Olympiques à s’imposer devant l’Océanic, 5-2. Kieran Craig l’a épaulé avec un but et deux mentions d’aide.

Baie-Comeau 3 Rouyn-Noranda 2 (P)

Nathan Légaré a marqué à 1:44 en prolongation et le Drakkar a eu le dernier mot contre les Huskies, 3-2. Louis-Filip Côté, des Huskies, a créé l’impasse avec un doublé au troisième vingt.