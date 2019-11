Course NB honore son élite

Les Membres du conseil d'administration de CourseNB et du personnel de CourseNB avec Brian Richard (le plus récent intronisé dans le temple de la renommée de CourseNB). - Gracieuseté

Course Nouveau-Brunswick a décerné samedi soir les vainqueurs de ses prix 2019, lors de son gala annuel organisé au Danny’s Inn à Beresford.

Sacha Hourihan et Sylvain Arseneau remportent respectivement les prix de Coureuse et de Coureur de l’année.

Sacha Hourihan a connu une année exceptionnelle dans la course sur route, en remportant notamment les championnats provinciaux de 5 km, 5 miles et 10 km. Coureuse originaire de Southfield, elle détient le meilleur temps au marathon provincial en 2019, en ayant terminé le marathon de printemps en 2h50min33s. Elle détient les temps les plus rapides de la province pour toutes les femmes au 5 miles, au 10km, et au marathon. Elle est lauréate du prix Coureuse de l’année pour la deuxième fois, après son prix reçu en 2016.

De son côté, Sylvain Arseneau, coureur de Petit Rocher, a lui aussi connu une très belle année. Il a pour l’heure couru 35 courses sanctionnées par Course NB cette année, et devrait en courir au moins trois de plus, pour porter ce total à 38. Il s’est classé 1er au classement général à 10 reprises, et a toujours figuré dans le haut du classement, peu importe la distance.

D’autres prix étaient également remis samedi soir, comme ceux des coureurs émergents de l’année, qui reviennent respectivement à Shawna Allaby pour la catégorie féminine et à Timmy Basque pour la catégorie masculine.

Le Miramichi Running Series, qui a inscrit 16 courses au calendrier de Course NB et accueilli 951 coureurs en 2019, est élu Événement de l’année.

Robert Lagacé, journaliste pour l’Acadie Nouvelle, remporte le prix de Contributeur exceptionnel de l’année, pour ses nombreux articles et chroniques relatifs à la course au Nouveau-Brunswick publiés dans le journal et qui ont contribué, selon les organisateurs, à faire rayonner la discipline et les performances des athlètes dans la province.

Johanne Thériault de Nigadoo est élue Inspiration de l’année, tandis que Louise Thibodeau de Beresford est lauréate du prix réalisation personnelle de l’année.