Les Pêcheurs misent sur le talent local

Jamie Vautour et Michaël LeBlanc, deux des rares vétérans chez les Pêcheurs de Cap-Pelé, sont unanimes. En axant son produit sur les joueurs locaux, la Ligue senior Beauséjour se positionne afin que le hockey compétitif pour adultes soit là pour durer.

Évidemment, cette façon de faire a déjà été expérimentée par le passé.

Mais chaque fois, pour les mauvaises raisons, les équipes ont voté pour l’ajout de joueurs importés. Les coûts d’exploitation ont bien entendu augmenté et les équipes ont croulé à tour de rôle.

Et dans le défunt Circuit Nord-Est, on a même été jusqu’à accepter les transactions et à tenir des repêchages pour les agents libres.

Certes, le calibre de jeu était largement supérieur, mais les spectateurs, dans la majorité des arénas, ont lentement laissé tomber leur club parce qu’ils ne se reconnaissaient pas dans les visages qu’ils voyaient dans les chandails de l’équipe de leur ville.

«C’est sûr que le calibre est moins fort, mais j’estime que ligue part sur de bonnes bases en misant sur les joueurs locaux», révèle Jamie Vautour.

«Les partisans veulent voir des joueurs de leur place. Un gars de Fredericton n’apporte personne à l’aréna. Il joue son match puis il s’en retourne chez lui. Le joueur local, lui, il attire les membres de sa famille et ses amis. Ça fait une différence», mentionne Vautour.

«C’est la recette pour que le hockey senior reste, confie Michaël LeBlanc. Et avec des joueurs locaux, ça fait en sorte de créer de plus belles rivalités avec les autres équipes de la région. Les gens ne viennent pas à l’aréna pour voir des matchs professionnels. Ils n’ont qu’à ouvrir leur télévision pour voir des professionnels.»

«Pour ma part, je peux te dire que je ne serais pas retourné jouer à Bouctouche ou encore dans le nord de la province. Mais là, avec les jeunes de la place, j’avais le goût d’en faire partie. Ça va être amusant de montrer à ces jeunes comment ça fonctionne le hockey senior», indique LeBlanc.

«Cap-Pelé, quand on y retrouve des joueurs locaux, est une municipalité de hockey», poursuit Jamie Vautour.

«Je me souviens qu’à mes premières saisons dans le senior après le junior, je jouais souvent devant des foules de 700 ou 800 personnes. Et ça, c’était parce que l’équipe était composée de joueurs locaux. Je suis content de revenir jouer dans l’aréna de Cap-Pelé. J’ai grandi dans cet aréna», souligne l’arrière âgé de 36 ans.

La place belle aux jeunes

À l’instar des JC’s de Bouctouche, les Pêcheurs de Cap-Pelé ont décidé de miser sur la jeunesse pour leurs premiers coups de patin dans la Ligue de hockey senior Beauséjour.

Bien sûr, les attaquants Russel Cormier, Michaël LeBlanc, Travis Duguay et Josh LeBlanc, ainsi que les défenseurs Jamie Vautour et Mathieu LeBlanc apportent une solide expérience du hockey senior.

Mais il ne fait également aucun doute que les jeunes Alexi Guitard, Kevin McGraw, Sylvain Richard et Christian Gregan vont jouer un rôle important dans les succès des Pêcheurs.

Au total, c’est une dizaine de joueurs des Pêcheurs qui sont âgés de moins de 25 ans.

Michaël LeBlanc a justement eu un bel aperçu du potentiel de deux de ces jeunes, puisqu’il a composé un trio avec McGraw et Guitard lors du premier match.

«Ils m’ont impressionné, révèle LeBlanc. Il faut que je suive.»

Le directeur général Sullivan Cullen, qui évolue également à la position de défenseur, est évidemment très heureux de la façon dont les choses se déroulent pour l’instant.

«J’avais confiance quand nous avons commencé à monter le club, mais je dois avouer que j’avais quand même des doutes. Je n’étais surtout pas certain d’avoir le support de tout le monde.»

Les Pêcheurs ont entamé leur saison en allant vaincre les Hawks d’Elsipogtog 4-2 à Richibucto.

«C’était important pour nous d’aller chercher une victoire là-bas pour notre premier match. Il nous manquait pourtant quatre joueurs importants pour cette partie, soit Jamie Vautour, Mathieu LeBlanc, Alexi Guitard et Josh LeBlanc», confie Cullen.

«Cette victoire va nous permettre d’intéresser plus de monde à venir nous voir jouer vendredi soir. Je peux te dire que ça parle beaucoup de hockey senior dans la région. Nous nous attendons à avoir plus de 500 spectateurs pour notre match d’ouverture, peut-être même près de 800», confie Cullen.

En bref…