Les Sea Dogs s’éloignent du Titan

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont creusé l’écart les séparant du Titan d’Acadie-Bathurst et du dernier rang de l’Association de l’Est de la LHJMQ, en fin de semaine.

Samedi, Nicolas Guay a fait bouger les cordages deux fois et a récolté une mention d’assistance pour permettre aux Sea Dogs de battre le Titan 4 à 3. Il a du coup atteint le cap des 200 points en carrière dans le circuit Courteau.

Jordan Spafadore et Dawson Stairs ont également fait mouche pour les Sea Dogs, qui n’avaient récolté que quatre victoires à leurs 10 derniers matchs jusque là.

Yan Aucoin, Anderson MacDonald et Harijs Brants ont répliqué du côté du Titan.

Noah Patenaude a repoussé 27 des 30 rondelles dirigées vers lui pour les Sea Dogs, tandis que son vis-à-vis, Tristan Bérubé, a réalisé 36 arrêts dans une cause perdante.

Dimanche, Saint-Jean a fait mouche quatre fois dès le premier vingt, dont trois en l’espèace de 5:29 en fin d’engagement, en route vers un gain facile de 5 à 1 sur le Titan, au Harbour Station.

Maxim Cajkovic, avec ses 7e et 8e de la saison, Brady Burn (12e) et Matt Gould (6e) ont permis aux locaux de se diriger vers leur 10e victoire de la campagne.

Saint-Jean (10-15-1) détient maintenant 21 points, neuf de plus que le Titan (3-15-6).

Seul Logan Chislohm (6e) a inscrit les perdants au tableau, en début de deuxième.

Dawson Stairs (7e) a fermé les livres pour les Sea Dogs en troisième.

Wildcats 4 Mooseheads 2

Zachary L’Heureux a inscrit son neuvième but de la saison en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche et les Wildcats de Moncton ont vaincu les Mooseheads de Halifax 4 à 2, samedi.

Jeremy McKenna, avec son 13e de la saison, Isaac Wilson et Alexander Khovanov ont également fait scintiller la lumière des buts pour les Wildcats, qui ont récolté huit victoires à leurs 10 dernières sorties. Olivier Rodrigue a pour sa part bloqué 20 rondelles.

Maxim Trépanier a fait mouche alors que les Mooseheads avaient l’avantage d’un homme sur la glace en plus de récolter une mention d’aide. Senna Peeters a également touché la cible en avantage numérique, tandis que Cole McLaren a été remplacé par Alexis Gravel après avoir accordé deux buts après seulement 9:40 de jeu. Le gardien substitut a par la suite réalisé 23 arrêts.