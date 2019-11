Le Titan d’Acadie-Bathurst (3-16-6) a subi un revers 6 à 3 aux mains des Mooseheads d’Halifax (12-11-3), jeudi à Bathurst.

Benoit-Olivier Groulx (11e), Jason Horvath (1er) Cole Stewart (2e), Raphaël Lavoie (16e) et Maxime Trépanier (15e et 16e) ont marqué pour les Mooseheads alors que Noah Delémont (2e), Rémy Anglehart (12e) et Shawn Element (13e) ont répliqué pour le Titan.

Le Titan reçoit les Foreurs de Val-d’Or samedi soir.