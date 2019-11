Victoire décisive des Wildcats sur l’Armada

Les Wildcats de Moncton (21-5-0) l’ont emporté 8 à 5 sur l’Armada de Blainville-Boisbrilland (13-11-2), vendredi soir, au Centre Avenir.

Zachary L’Heureux (10e), Alexander Khovanov (18e et 19e), Jeremy McKenna (14e), Mika Cyr (15e), Jakob Pelletier (16e), Francis Langlois (1er) et Mark Rumsey (5e) ont marqué pour Moncton, alors que Yaroslav Likhachev (11e et 12e), Nathan Lavoie (2e), Maxim Bykov (6e) et Blake Richardson (7e) répliquaient pour l’Armada.

Moncton se dirige au Cap-Breton pour affronter les Aigles dimanche après-midi. La photo montre Christian Huntley célébrant un but des siens, vendredi.