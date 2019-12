Les Wildcats perdent… sans leur entraîneur-chef

Secoués par le départ soudain de l’entraîneur-chef John Torchetti samedi, les Wildcats de Moncton ont subi un revers de 5 à 4 sur les Eagles du Cap-Breton, dimanche après-midi, à Sydney.

Selon diverses sources, un différend avec le propriétaire de l’équipe Robert Irving serait à l’origine de cette défection. Les entraîneurs adjoints Darryl Boyce et Ryan Salvis ont pris la relève du club qui affiche le meilleur dossier de l’Association de l’Est (21-6-0) et qui était sur une séquence de quatre gains d’affilée.

Jakob Pelletier a inscrit deux buts (17e et 18e) et a ajouté des aides sur les filets de Zachary L’Heureux (11e) et Mika Cyr (16e) en troisième pour réduire l’écart à un seul but.

Shawn Boudrias (16e), Brooklyn Kalmikov (9e), Mathieu Laferrière (2e) et Ryan Francis (13e et 14e) ont donné la décision aux Eagles (16-10-2).