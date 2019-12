Équipe Canada junior: deux Wildcats au camp de sélection

Hockey Canada a dévoilé lundi sa liste des 31 joueurs invités au camp de sélection de l’équipe nationale junior. Deux joueurs des Wildcats, le gardien Olivier Rodrigue et l’attaquant Jakob Pelletier, font partie des joueurs conviés.

Le camp aura lieu du 9 au 12 décembre à Oakville, en Ontario, et aura pour objectif de départager les 31 joueurs en vue du Championnat du monde junior de hockey IIHF, qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier à Ostrava et à Trinec, en République Tchèque.

Les sélectionnés prendront part à deux matchs contre une équipe d’étoiles universitaires, les 11 et 12 décembre. À l’issue du camp de sélection, 22 joueurs seront retenus par Hockey Canada pour prendre part à la compétition.

«Nous nous attendons à un camp où la compétition sera très relevée, et nous savons qu’il y aura des décisions très difficiles à prendre quand viendra le temps de choisir les joueurs qui arboreront l’uniforme orné de la feuille d’érable en République tchèque», a déclaré le dépisteur en chef de Hockey Canada, Brad McEwen.

L’an passé, Olivier Rodrigue n’avait pas été invité au camp de sélection par Hockey Canada. Deuxième au classement des gardiens de LHJMQ cette année, le joueur réalise une superbe saison du côté de Moncton. Il est donc logique de retrouver le natif de Chicoutimi parmi les conviés du camp junior. Même chose pour Jakob Pelletier, capitaine des Wildcats et troisième au classement des meilleurs joueurs de la ligue, avec 48 points en 25 matchs.

Au total, quatre gardiens de but, 10 défenseurs et 17 avants font partie de la liste, parmi lesquels sept joueurs de la LHJMQ. Ainsi, en plus d’Olivier Rodrigue et de Jakob Pelletier, Jared McIsaac (Halifax), Alexis Lafrenière (Rimouski), Raphaël Lavoie (Halifax), Benoit-Olivier Groulx (Halifax) et Dawson Mercer (Drummondville) font également partie des heureux élus.