L’Acadien Philippe Myers s’illustre contre les Maple Leafs

Les Acadiens Sean Couturier et Philippe Myers célèbrent un but avec leur coéquipier Oskar Lindblom (23). - AP

Claude Giroux a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Flyers de Philadelphie ont marqué trois buts dans les deux dernières minutes de jeu pour mettre la main sur un cinquième gain d’affilée en vertu d’une victoire de 6-1 aux dépens des Maple Leafs de Toronto.

Philippe Myers, de Moncton, a brillé dans la victoire en récoltant trois passes. Le défenseur acadien format géant connait un excellent début de saison, avec neuf points en 15 matchs et un différentiel de +12.

Travis Konecny a récolté un but et une mention d’aide pour les Flyers, qui ont récolté des points lors de leurs sept derniers affrontements (6-0-1). Les Flyers ont présenté le meilleur dossier lors du mois de novembre (10-2-4), récoltant 24 points. Il s’agit du plus grand nombre de points obtenus durant un mois à Philadelphie. Carter Hart a effectué 27 arrêts.

Scott Laughton, Joel Farabee, Shayne Gostisbehere et James van Riemsdyk ont également fait mouche.

Travis Dermott a été le seul buteur chez les Maple Leafs, qui ont encaissé un deuxième revers en six matchs depuis que Sheldon Keefe a remplacé Mike Babcock à la barre de l’équipe, le 20 novembre.

Giroux a déjoué Frederik Andersen d’un tir des poignets après avoir accepté une passe du revers de Konecny, qui se trouvait derrière le but.