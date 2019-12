Le Titan rappelle l’Acadien Marc-André Gaudet

Rappelé à temps pour le voyage du Titan d’Acadie-Bathurst en sol québécois, le défenseur Marc-André Gaudet disputera son premier match en carrière dans la LHJMQ, vendredi soir, face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Le hockeyeur de Saint-Ignace, que la formation d’Acadie-Bathurst a sélectionné en septième ronde (109e au total) lors de l’encan de juin, connaît une excellente saison avec le Moose Contendo de Chaleur comme en témoignent ses 14 points en 16 rencontres.

Mieux encore, il domine tous les défenseurs de la Ligue midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard avec une récolte de 10 buts.

«Il est pas seulement le meilleur buteur des défenseurs dans la ligue, mais c’est aussi notre meilleur buteur tout court», révèle l’entraîneur-chef du Moose Charles LeBlanc.

«Marc-André a tellement une belle éthique de travail. Tu vois qu’il veut être un joueur de hockey. Et ses grandes forces, c’est son coup de patin et son sens du hockey. Et même s’il est créatif à l’attaque, c’est aussi un défenseur solide dans son territoire. Je ne veux pas comparer les deux joueurs, mais Marc-André aborde le jeu de la même façon que Noah Dobson. Je suis convaincu qu’il sera un joueur d’impact dans la LHJMQ dès ses 18 ans», confie LeBlanc.

Le directeur général du Titan Sylvain Couturier estime que le moment était venu pour Gaudet d’avoir son baptême de feu.

«C’est sûr que nous aurions aimé rappeler Zach Biggar pour ce voyage, mais comme il est présentement au Mondial junior A, c’était impossible. Nous avons donc décidé d’emporter Marc-André avec l’équipe et c’est ce soir (vendredi) qu’il va faire ses débuts», indique Couturier.

«C’est un bonhomme que nous aimons beaucoup. En fait, nous le voyons comme notre carte cachée du dernier repêchage. ll figurera à coup sûr dans l’avenir de l’équipe. Pour tout te dire, Zach et Marc-André ont une longueur d’avance pour se tailler un poste régulier en défensive avec nous la saison prochaine», révèle Couturier.

Chez le Titan, personne n’est surpris de voir Gaudet connaître autant de succès à l’attaque.

«Nous l’avions vu jouer souvent la saison dernière avant de le repêcher et il a pratiqué à quelques reprises avec l’équipe cet automne à Bathurst. Nous savons qu’il a un bon instinct offensif et un excellent tir. Même s’il est offensif, ce n’est toutefois pas le même genre de joueur que son cousin (Lukas Cormier)», indique le D.G. du Titan.

«Ce que nous aimons également beaucoup de Marc-André c’est sa constance. C’est aussi un jeune qui a une belle mobilité et un bon sens du hockey. À maturité, on croit que Marc-André jouera à 6 pieds 1 pouce et 185 livres», ajoute Sylvain Couturier.