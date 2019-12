Le Titan manque de jus à Québec

Le Titan d’Acadie-Bathurst avait bien amorcé son voyage de trois matchs en quatre jours au coeur du Québec, mercredi, en surprenant le Drakkar à Baie-Comeau. Les joueurs de l’entraîneur-chef Mario Durocher ont ensuite donné du fil à retordre aux Saguenéens de Chicoutimi, vendredi, et aux Remparts de Québec, dimanche, malgré l’ajout de deux revers à leur fiche, la pire du circuit Courteau.

Au Centre Vidéotron, le Titan est parvenu à combler un écart de trois buts. Mais visiblement à bout de souffle, il n’a pu tenir le coup face aux joueurs de Patrick Roy, en route vers une défaite de 8 à 5.

Québec a pris les devants 4 à 1 en début de deuxième, mais Cole Huckins (8e), Shawn Element (16e, son premier de deux buts) et Mathieu Desgagnés (5e) ont remis les pendules à zéro. Mais cette égalité n’aura duré que 15 secondes, quand Andrew Coxhead, avec son deuxième du match, a redonné l’avance aux Remparts.

Xavier Filion et Hunter Holmes ont mis les deux points en jeu hors de portée du Titan en l’espace de 36 secondes en début de troisième.

Acadie-Bathurst n’a décoché que deux maigres tirs au but dans la période finale et n’en a décoché que 22 au total contre la cage du gardien Emerik Despatie. Félix-Anthony Éthier est venu en relève à Tristan Bérubé après le quatrième filet des Remparts.

Vladislav Kotkov a réussi un but et une mention d’assistance, guidant les Saguenéens vers une victoire de 4-2 face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Les Saguenéens n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs six dernières sorties et ils ont pris l’exclusivité du premier rang de l’Association Est.

L’espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde, Artemi Kniazev et Tristan Pelletier ont aussi trouvé le fond du filet pour les hommes de Yanick Jean.

Evan MacKinnon et Cole Huckins ont assuré la réplique pour le Titan, la pire équipe du circuit Courteau.

Le gardien des Saguenéens Daniel Moody n’a eu besoin que de 15 arrêts pour signer la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Tristan Bérubé a stoppé 27 tirs pour l’équipe du Nouveau-Brunswick.

Défaites des Wildcats

Le défenseur recrue Jacob Dion a préparé quatre buts des siens et les Voltigeurs de Drummondville ont doublé les Wildcats de Moncton 6 à 3, samedi.

Dion a connu sa meilleure récolte en carrière et il connaît tout un mois de décembre. Il a amassé neuf points en quatre parties, obtenant au moins un point lors de chacune d’entre elles.

Dion a participé aux buts de Brandon Skubel, Charles-Antoine Dumont, Dawson Mercer et Jérémy Lapointe. Mathieu Charlebois et Isiah Campbell ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Voltigeurs.

Jeremy McKenna a réussi ses 19e et 20e filets de la campagne alors qu’Alexander Khovanov a ajouté un but pour les Wildcats, qui ont raté une occasion de devancer les Saguenéens de Chicoutimi au premier échelon de l’Association Est.

Anthony Morrone a gardé le fort de brillante façon pour les Voltigeurs, stoppant 37 lancers. Olivier Rodrigue, qui rejoindra maintenant le camp de sélection d’Équipe Canada junior, a réalisé 36 arrêts.

La veille, Félix Robert s’est illustré en obtenant quatre points et le Phoenix de Sherbrooke a eu raison des Wildcats de Moncton au compte de 6 à 3, dans un duel impliquant les deux meilleures formations de la LHJMQ.

Robert a inscrit les deux premiers buts de son équipe, ses 16e et 17e de la campagne, et il a aussi mis la table pour le but victorieux de Jaxon Bellamy, au troisième engagement.

Le Phoenix a signé une troisième victoire de suite et occupe actuellement le premier rang de l’Association Ouest et le premier rang du classement général de la LHJMQ.

Les Wildcats trônaient au premier échelon de l’Association Est, mais ils ont vu les Saguenéens de Chicoutimi les devancer en raison de leur gain contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Nathael Roy, Bailey Peach et Alex-Olivier Voyer, dans un filet désert, ont également fait scintiller la lumière rouge pour la troupe de Sherbrooke. Samuel Hlavaj a été sonné à la suite d’une collision en première période, mais il a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 40 arrêts.

Jeremy McKenna a participé à tous les buts des Wildcats, marquant une fois en plus de préparer les réussites de Jacob Hudson et Mika Cyr. Olivier Rodrigue a repoussé 30 des 35 rondelles dirigées vers lui dans la défaite.