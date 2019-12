Tournoi Bleu et Or: les Vedettes prennent leur revanche

Les Vedettes de l'école Mathieu-Martin de Dieppe, championnes 2019 du Tournoi Bleu et Or de hockey scolaire féminin. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe ont effacé un déficit de 3 à 2 en troisième période avec trois buts pour ensuite tenir le coup et l’emporter 5 à 4 face aux Cavalières de l’école Clément-Cormier en finale du Tournoi annuel Bleu et Or de hockey féminin des écoles secondaires, dimanche à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Le filet d’Emilie Cormier, avec neuf minutes à écouler en troisième, a été le but décisif pour les Vedettes, qui ont ainsi pris leur revanche de l’an dernier alors que les Cavalières avaient remporté la finale à leurs dépens 3 à 2.

Isabelle Thériault et Annie Melanson ont aussi marqué en troisième. Janick Cormier et Mariève Allain ont réussi les autres. Amélie Boutilier a réussi un tour du chapeau pour les Cavalières.

En demi-finale dimanche matin, les Vedettes ont éliminé les Black Kats de Fredericton 3 à 1. Pour leur part, les Cavalières ont effacé un déficit de 2 à 0 en première période pour revenir de l’arrière et signer un gain de 5 à 4 en tirs de barrage sur les Rebelles de l’école secondaire Népisiguit, dans l’autre demi-finale.

En ronde préliminaire samedi, les Rebelles ont vaincu le Pulamoo de MIramichi Valley 3 à 1, les Olympiennes de L’Odyssée de Moncton ont blanchi les Acadiennes de Louis-Mailloux 1 à 0, les Cavalières ont eu le meilleur sur les Black Kats 2 à 0, le Pulamoo a blanchi les Patriotes de Louis-J.-Robichaud de Bouctouche 1 à 0, les Cavalières ont défait les Acadiennes 8 à 1, les Vedettes ont doublé les Rebelles 4 à 2 et les Olympiennes et les Black Kats ont joué une partie nulle de 3 à 3.