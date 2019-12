LHJMQ: les transactions se multiplient

Déjà une dizaine de joueurs d’impact ont été échangés depuis le lancement de la dernière période de transactions, dimanche.

L’Océanic de Rimouski a été particulièrement actif avec les acquisitions du défenseur de 20 ans Walter Flower (Halifax), du centre de 20 ans Nicolas Guay (Saint-Jean) et du centre de 19 ans Andrew Coxhead (Québec). Il a aussi acquis le colosse Olivier Bourret (Gatineau).

On s’attend à ce que le DG de l’Océanic, Serge Beausoleil, poursuive son magasinage dans les prochains jours. L’attaquant Gabriel Fortier (Baie-Comeau) serait ainsi dans sa mire.

Le Phoenix de Sherbrooke n’est pas en reste. Il a fortement bonifié sa brigade défensive avec les arrières de 19 ans Samuel Bolduc (Blainville-Boisbriand) et Xavier Bernard (Charlottetown).

Il faut maintenant s’attendre à ce que le DG Jocelyn Thibault ajoute de l’expérience à l’attaque. Luke Henman (Blainville-Boisbriand) et Shawn Élément (Acadie-Bathurst) intéresseraient le Phoenix.

Les Saguenéens de Chicoutimi, qui ont dans les faits lancé les hostilités avant même le début du marché en allant chercher le vétéran de 20 ans Félix Bibeau (Québec), gardent le meilleur pour la fin. Les attaquants Raphaël Lavoie (Halifax) et Dawson Mercer (Drummondville), qui prendront part au Championnat mondial junior, seront confirmés à Chicoutimi à la fin du tournoi.

Il n’empêche que Yanick Jean a néanmoins ajouté quelques autres éléments, soit le défenseur Patrick Kyte (Halifax) et le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo (Québec), qui sera l’adjoint d’Alexis Shank.

Et comme Jean aura besoin d’un maximum de choix au repêchage pour obtenir Lavoie et Mercer, il a sacrifié Théo Rochette (Québec) et William Dufour (Drummondville).

Les Wildcats obtiennent un gardien

Les Wildcats de Moncton, quant à eux, qui auraient déjà une entente avec les Mooseheads pour obtenir l’attaquant Benoit-Olivier Groulx et le défenseur Jared McIsaac, ont fait l’acquisition d’un gardien.

L’entrée en scène de Dakota Lund-Cornish (Baie-Comeau), qui explique le départ du jeune Charles-Antoine Lavallée à Shawinigan, permet aux Wildcats de compter sur deux portiers d’expérience. Le numéro un demeure bien sûr Olivier Rodrigue.

Parmi les autres changements d’adresse digne de mention, notons ceux du vétéran Maxim Trépanier (Halifax) qui se joint aux Cataractes, ainsi du défenseur Xavier Bouchard (Baie-Comeau) qui prend la route du Cap-Breton.

Plusieurs autres joueurs d’impact sont encore disponibles, dont les arrières Justin Bergeron et Alexis Arsenault des Huskies de Rouyn-Noranda et Jérôme Gravel des Tigres de Victoriaville, de même que les avants Charles-Antoine Roy des Olympiques de Gatineau, Nicholas Deakin-Poot des Sea Dogs, Tyler Hinam, Louis-Filip Côté et Vincent Marleau, des Huskies.

Plus de détails sur les transactions sont disponibles sur le site web de la LHJMQ.