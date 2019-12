Shawn Élément: trois formations intéressées

Le dossier Shawn Élément continue d’évoluer chez le Titan d’Acadie-Bathurst et les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Non seulement l’une des deux équipes qui était déjà dans le portrait a bonifié son offre, mais une troisième formation vient également d’entrer sur le plancher de danse.

Lorsque joint en fin d’après-midi, vendredi, le directeur général Sylvain Couturier a toutefois insisté pour dire qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire avant que le capitaine ne se retrouve sous d’autres cieux.

Couturier, on le répète, est gourmand et il sait qu’il tient le gros bout du bâton.

«Tout ce que je peux te dire c’est que nous continuons d’écouter les offres et qu’il y a maintenant trois clubs qui sont intéressés», affirme Couturier.

Rappelons que le Titan est à la recherche d’un ou deux solides espoirs, d’un vétéran qui viendrait se greffer à l’équipe en juin et de deux bons choix au repêchage.

Par ailleurs, le Titan a annoncé que le jeune attaquant de 18 ans Bennett MacArthur allait compléter la saison avec l’équipe.

MacArthur, un Prince-Édouardien de Summerside, avait eu droit à deux rappels récemment. Ces deux auditions auront convaincu l’organisation qu’il avait sa place dans la LHJMQ.

«Il nous a impressionné les deux fois que nous l’avons rappelé, soutient Sylvain Couturier. C’est un gros bonhomme avec un bon coup de patin, qui possède un excellent lancer et qui ne se laisse pas intimider. C’est un joueur qui va accepter de payer le prix pour marquer un but. Il a également une excellente éthique de travail.»

Couturier ajoute que le Titan croit beaucoup au potentiel de MacArthur, un attaquant qui a pris part aux deux derniers camps d’entraînement à titre de joueur invité.

«Nous croyons en lui. C’est un jeune qui va éventuellement nous apporter de l’offensive. Écoute, il n’a que 18 ans et il figure parmi les meilleurs pointeurs de la MHL, une ligue où chaque équipe possède de sept à huit joueurs de 20 ans. Il est la preuve qu’un joueur avec du potentiel qui n’arrête pas de travailler va finir par avoir sa chance», mentionne le d.g. du Titan.

En 30 matchs avec les Western Capitals de Summerside, MacArthur montre un dossier de 21 buts et 20 passes pour 41 points. Il occupe le neuvième rang des meilleurs pointeurs du circuit.