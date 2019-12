Les rumeurs envoient Élément au Cap-Breton

On a beau être en pleine veille de Noël, ça n’empêche pas les rumeurs de circuler ici et là dans la LHJMQ. Il y en a d’ailleurs une qui fait énormément parler depuis ce matin dans les médias sociaux et elle implique Shawn Élément. Selon ce qu’on entend dire à gauche et à droite, le Titan d’Acadie-Bathurst serait sur le point de céder son capitaine aux Eagles du Cap-Breton.

Sylvain Couturier et son vis-à-vis Jacques Carrière en seraient, semble-t-il, venus à un accord qui enverrait Élément à Sydney en retour du jeune Acadien de Baie-Sainte-Anne David Doucet, de choix de premier et de troisième tour en 2020, de même qu’une sélection de deuxième ronde en 2021 ou 2022.

Ce dernier choix serait toutefois retourné aux Eagles en juin en retour d’un défenseur qui jouera comme 20 ans la saison prochaine. L’arrière ciblé serait le Néo-Brunswickois Adam McCormick, quoique le Québécois Nathan Larose est aussi au centre des rumeurs.

Bien que les 18 équipes s’imposent normalement une pause de trois jours (24 au 26 décembre) pendant cette période de l’année, Couturier a dû gérer la situation en raison des nombreux appels des différents médias.

«Je vais te donner la même réponse que j’ai donné aux autres journalistes qui m’ont appelé aujourd’hui. Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus», a mentionné Couturier avant de mettre poliment un terme à l’appel.

Par ailleurs, selon ce que j’ai pu apprendre, au moins six équipes auraient déposé une offre officielle à Couturier dans les derniers jours et les Eagles seraient évidemment parmi celles-ci.

Rappelons que le d.g. du Titan n’a jamais caché qu’il souhaitait que le départ éventuel de son capitaine ait une impact important dans l’avenir du club.

Le prix demandé pour Élément serait un choix de premier tour, un ou deux jeunes solides espoirs et deux autres choix au repêchage. Bref, ça ressemble drôlement à ce que proposerait les Eagles.

Cependant, mon petit doigt me dit que si la transaction n’a toujours pas été confirmée, c’est qu’elle implique vraisemblablement une troisième équipe. On verra bien si ça s’avère vrai.

À noter que si David Doucet devient un Titan, ça fera en sorte que la formation d’Acadie-Bathurst posséderait cinq des 27 premiers choix du dernier repêchage qui, je tiens à vous le rappeler est considéré comme excellent. Le Titan détient déjà les droits de Riley Kidney (11e), Cole Huckins (16e), Tristan Roy (19e) et Zach Biggar (27e). Doucet, lui, a été choisi au 25e rang.

L’obtention d’un choix de première ronde permettrait de plus au Titan d’avoir une meilleure marge de manoeuvre afin de mettre la main sur quelques autres éléments en vue de la prochaine campagne.

Ainsi, ne soyez pas surpris si ce possible choix de première ronde soit ensuite utilisé (probablement en juin) afin de mettre la main sur un espoir de premier plan et un vétéran.

Notons que le Titan possède actuellement deux choix de deuxième tour, ceux de Chicoutimi et de Drummondville, de même qu’une sélection de troisième ronde, encore une fois gracieuseté des Voltigeurs.

En 32 matchs, Élément montre un dossier de 20 buts et 14 passes pour 34 points. Il figure aussi parmi les meneurs de la LHJMQ au chapitre des mises en échec avec 86 coups d’épaule.

Le Titan a fait son acquisition le 7 juin dernier du Drakkar de Baie-Comeau en compagnie de choix de deuxième et troisième tour. Le choix de deuxième ronde a permis la sélection de Zach Biggar, alors que l’autre choix a fait partie d’une transaction avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. En retour, le Titan a cédé au Drakkar des choix de première et deuxième ronde en 2021.