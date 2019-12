Titan: Shawn Élément prendra la route du Cap-Breton

Le journal a appris que Shawn Élément irait compléter la saison avec les Eagles du Cap-Breton. Dans une méga transaction impliquant également les Tigres de Victoriaville, le capitaine du Titan prendrait donc le chemin de Sydney comme le suggèrent les nombreuses rumeurs qui circulent depuis quelques jours.

Dans un premier temps, les Eagles céderaient l’attaquant âgé de 18 ans Brooklyn Kalmikov et une sélection de neuvième tour aux Tigres afin de mettre la main sur le premier choix de l’Océanic en 2020 et le défenseur de 18 ans Zackary Riel. Le DG des Tigres Kevin Cloutier avait obtenu cette sélection de premier tour il y a un an en cédant D’Artagnan Joly à Rimouski.

Comme les équipes sont tenues à une pause entre les 24 et 26 décembre, l’échange ne peut être officialisé avant vendredi matin.

Ce ne serait qu’à ce moment-là que Sylvain Couturier sautera sur le plancher de danse. Outre Élément, il enverrait aussi aux Eagles le choix de sixième ronde de 2021 (obtenu en janvier des Remparts de Québec) en retour du défenseur Louis Tardif et un choix de 9e ronde en 2021. Les Eagles, eux, donneraient à Bathurst Zackary Riel, qui ne serait finalement qu’en transit au Cap-Breton, ainsi que le jeune Acadien de Baie-Sainte-Anne David Doucet, le choix de première ronde de l’Océanic de 2021, un choix de troisième tour en 2021 et une sélection de deuxième ronde en 2022.

Selon ce que j’ai pu apprendre, ce choix de 2022 serait ensuite retourné aux Eagles en juin pour un défenseur vétéran. Le joueur ciblé serait le Néo-Brunswickois de Woodstock Adam McCormick.

Avec l’entrée en scène du jeune Doucet, âgé de seulement 16 ans, le Titan se retrouve désormais avec cinq des 27 premiers sélectionnés du dernier encan qui, faut-il le rappeler, est considéré comme un très bon repêchage.

Outre Doucet (25e), le Titan compte aussi sur Riley Kidney (11e), Cole Huckins (16e), Tristan Roy (19e) et Zach Biggar (27e). En 33 duels, Doucet montre cette saison un dossier d’un but.

En ce qui concerne Zackary Riel, on parle ici d’un arrière costaud qui ne craint pas de distribuer des coups d’épaule. À 6 pieds 1 pouce et 210 livres, le Montréalais a le physique de l’emploi. Riel est avant tout un défenseur à caractère défensif.

À noter qu’il n’a jamais évolué dans le midget AAA, comme il a d’abord évolué au niveau juvénile à 15 ans avant de faire le saut dans la Ligue junior AAA du Québec l’année suivante avec les Rangers de Montréal-Est. Riel affiche deux buts et quatre mentions d’aide en 31 rencontres cette saison avec les Tigres.

En 32 matchs, Élément montre un dossier de 20 buts et 14 passes pour 34 points. Il figure aussi parmi les meneurs de la LHJMQ au chapitre des mises en échec avec 86 coups d’épaule.

Le Titan a fait son acquisition le 7 juin dernier du Drakkar de Baie-Comeau en compagnie de choix de deuxième et troisième tour. Le choix de deuxième ronde a permis la sélection de Zach Biggar, alors que l’autre choix a fait partie d’une transaction avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. En retour, le Titan a cédé au Drakkar des choix de première et deuxième ronde en 2021.